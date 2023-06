Prvi ovogodišnji Wine & Music Night u Labinu privukao veliki broj posjetitelja...

Više od tisuću posjetitelja protekloga je vikenda posjetilo Labin i uživalo u večeri druženja, susreta s lokalnim vinarima okupljenima u udruzi „Trs“ i pivarima Labone, gastro zalogajima i odličnoj istarskoj glazbi. Prvi ovogodišnji Wine & Music Night ponovno je održan u ugodnoj atmosferi lampicama osvijetljenog Parka hrvatskih branitelja u organizaciji Turističke zajednice grada Labina, gdje je ovaj slikoviti povijesni gradić smješten na brežuljku na istočnoj obali Istre predstavio najbolje od vinske i pivarske ponude labinskoga kraja. Sve je zaokruženo istarskim gastro specijalitetima chefa Hrvoja Hrvatina i Sanela Jakupovića iz Fast66 te ugodnom glazbenom kulisom poznatog Istrijana Brune Krajcara i njegovog riječkog suradnika Denisa Razumovića Razza.

Foto: Ivor Mažar

„Puno je truda uloženo da bismo danas imali manifestaciju koja je zaista nadmašila sva naša očekivanja i drago mi je vidjeti koliko uživaju naši Labinjani, ali i brojni turisti te gosti iz cijele Istre, Rijeke i okolice. Hvala svima koji su pomogli da Wine & Music Night zablista pod lampicama našeg labinskog Parka.“, izjavila je direktorica Turističke zajednice grada Labina Astrid Glavičić. A u Parku koji je tijekom večeri nalikovao na dnevni boravak ukrašen šarenim jastučićima, prozračnim zavjesama, ležaljkama i paletama, tijekom cijele večeri tražila se čaša više za degustaciju labinske malvazije, merlota, rosea, muškata i brojnih drugih vrsta kvalitetnih i nagrađivanih vina lokalnih vinara okupljenih u udruzi vinara i vinogradara Labinštine „Trs“. Bila su tu vrhunska vina obitelji Baćac, potom vina Perinić, Gobo, Juričić i Ćule, kao i mlada vinarija Fuhtar. Posjetitelji su kušali i proizvode kojima se ponose vinarije Kos, Prskalo, Vosilla, Negri, ali i vina Matiška i Miletić, dok su poseban interes izazvali kokteli i likeri Destilerije Krulčić.

Foto: Ivor Mažar

Osim cijelog niza domaćih, kvalitetnih vina, ova je večer bila prilika i za uživanje u dvije vrste craft piva iz asortimana labinske pivovare Labona – Blonde Ale i Pale Ale. Inače, ovu su pivovaru 2021. godine osnovali mladi entuzijasti koji su godinama sami stvarali pivo za vlastite potrebe, a danas to iskustvo dijele sa širokom publikom koja uživa u proizvodima bez dodataka, surogata, aroma, bojila i konzervansa. Naravno, za potpun doživljaj osigurana je odlična gastro ponuda Pop – Up 66 powered by Fast66 koji je ponudio izvornu istarsku hranu u nešto modernijem izdanju – labinske inćune, kokošji žgvacet, dagnje s tarana paštom i daši umakom.

Foto: Ivor Mažar

Tako je prvo izdanje održano 9. lipnja ujedno najavilo i nove Wine & Music večeri koje će se održati 21. srpnja i 18. kolovoza. Time ovaj srednjovjekovni istarski grad bogate povijesti i kulturnog naslijeđa obogaćuje svoju ponudu, čemu se posebno veseli lokalno stanovništvo, dok gosti imaju dodatni motiv za dolazak i uživanje u proizvodima i zvucima labinskoga i istarskoga kraja.