Prvi pobjednik kviza "Tko želi biti milijunaš" iskoristio je tek jedan džoker, evo gdje je danas

John Carpenter se prije 26 godina upisao u povijesti kao prvi pobjednik kviza "Tko želi biti milijunaš". Milijun dolara je osvojio 19. studenoga 1999. godine u američkoj inačici kviza koji je posljednjih godina izrazito popularan i u Hrvatskoj. Tarik Filipović i danas je voditelj HTV-ove verzije "Milijunaša".

Carpenter je 1999. imao 31 godinu te je radio u Poreznoj upravi. U braku sa suprugom Deborah Carpenter bio je tek nešto više od godine dana, a na popularnom kvizu je točno odgovorio na svih 15 pitanja bez korištenja džokera. Džoker zovi na kraju je iskoristio na posljednjem pitanju kako bi nazvao svog oca da mu kaže kako će pobijediti.

- Ne želim zvučati bahato. Od prve epizode kviza znao sam odgovora na sva pitanja. Očekivao sam pobjedu - rekao je Carpenter u intervjuu za People godinama kasnije.

Posljednje pitanje kviza je bilo 'Koji je predsjednik SAD-a bio u TV seriji 'Laugh-In?', a ponuđeni odgovori su bili: Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter i Gerald Ford. John je odgovorio 'Richard Nixon' i upisao se u povijest! Voditelj Regis Philbin opisao je kasnije Johna kao 'hladnokrvnog' i 'pomalo bahatog', ali bio je, naravno, bio oduševljen.

Otkako je pobijedio na kvizu, život Johna Carpentera je uglavnom ostao isti. I dalje radi u Poreznoj upravi te živi u američkom Hamdenu sa svojom obitelji.

Carpenter je ponosan se upisao u povijest zbog tog kviza, a tijekom godina je čak nekoliko puta gostovao u "Tko želi biti milijunaš?". U intervjuu prošle godine istaknuo je kako mu godi vjerovati da je imao veze s činjenicom što je "Milijunaš" postao fenomen u svijetu.

Slava koju je stekao preko noći bila mu je previše te je odlučio nastaviti sa životom ondje gdje je stao prije nastupa.

- To nije moj život, sve mi je bilo previše. Mislio sam da ću imati 15 minuta slave i jedan intervju nakon pobjede - komentirao je kasnije. Nije trošio na luksuz, no rekao je kako mu je nagrada pomogla u životu. Kupio je novi auto, dio novca je dao u humanitarne svrhe, no dio su mu "pojeli" i porezi. Kako je rekao, oko 400.000 dolara otišlo je na federalne, državne i lokalne poreze, tako da mu je ostalo 'samo' 600.000 dolara.

- To je jako puno novca, ali živim tu gdje živim. Da sam živio negdje drugdje, možda bi bilo drugačije - poručio je. Nastavio je sudjelovati u lokalnim kvizovima te se nije previše hvalio o tome tko je. Jedan kolega s kviza je rekao da mjesecima nije imao pojma kako na kvizu sudjeluje s prvim "Milijunašem".