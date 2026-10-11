Prvi put u javnosti nakon smrti sina: Cindy Crawford i suprug držali se za ruke u šetnji plažom

Bivša manekenka Cindy Crawford i njezin suprug Rande Gerber snimljeni su tijekom vikenda u šetnji plažom Zuma u Malibuu. To je prvo njihovo pojavljivanje u javnosti otkako su prije tri tjedna izgubili sina Presleya (27). Par je bio ležerno odjeven te su se držali za ruke.

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Utjehu im pružaju obitelj i prijatelji, a među njima i George i Amal Clooney koji ih redovito posjećuju. Poznati glumac nedavno je javno izjavio kako je ovo jedan od najtežih udaraca za cijelu njihovu proširenu obitelj.

Presley Gerber preminuo je 20. rujna u klinici za odvikavanje u Santa Monici. Hitne službe primile su poziv rano ujutro, a unatoč brzoj intervenciji, mladić je proglašen mrtvim na licu mjesta 10 minuta nakon dolaska medicinskog osoblja. Iako su liječnici završili obdukciju, službeni uzrok smrti još je uvijek odgođen dok se ne dovrše dodatne analize i toksikološki nalazi. Policija Santa Monice potvrdila je da smrt istražuju kao sumnju na predoziranje, no trenutačno nema znakova kaznenog djela na mjestu događaja.

Prema navodima stranih medija, Presley se borio s ovisnošću o drogama dulje vrijeme, a navodno je imao velikih problema s ketaminom. Posljednji put u javnosti se pojavio tri mjeseca prije smrti na događaju posvećenom mentalnom zdravlju u Malibuu. Tada je otvoreno govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s depresijom i važnosti iskrenosti prema samome sebi. Njegovi roditelji bodrili su ga iz publike dok je sudjelovao na glavnom panelu.

Foto: RMBI

Presley je kao tinejdžer krenuo stopama svoje majke i 25-godišnje sestre Kaie Gerber, potpisavši ugovor za poznatu modnu agenciju. Nosio je revije za vrhunske svjetske brendove, no s vremenom se sve više posvetio podizanju svijesti o mentalnom zdravlju i opasnostima koje donosi ovisnost.

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Njegova sestra Kaia nedavno je u jednom intervjuu pohvalila bratovu hrabrost da javno progovori o svojim osobnim problemima. Naglasila je da ih je njegova ranjivost naučila važnoj životnoj lekciji jer se u njihovoj inače vrlo privatnoj obitelji netko konačno usudio biti potpuno otvoren pred cijelim svijetom.

*uz korištenje AI-ja