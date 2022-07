Prvi rođendan J. Lo s novim prezimenom: Prosili su je šest puta, ali čekala je svog Afflecka

Nakon što se udala za glumca Bena Afflecka (49) odlučila je i službeno promijeniti prezime pa Jennifer Lopez od prošlog vikenda zapravo više nije Lopez nego Affleck. Pored svih uspjeha koji stoje iza nje sada joj je uspjelo oživiti njenu najveću ljubav iz mladosti. Što li si više J. Lo može poželjeti za 53. rođendan osim da joj ništa ne kvari sreću.

J.Lo i Affleck prije tjedan izrekli su sudbonosno 'da' u Las Vegasu. Iako su već bili zaručeni prije 18 godina, ali tada su se razišli prije nego što su stigli do oltara. Navodno je razlog njihovog tadašnjeg prekida bio taj što se Jennifer htjela skrasiti i imati djecu, ali Affleck nije bio spreman na to, rekao je izvor za Page Six.

Zanimljivo je da se Ben Affleck već iduće godine (2005.) oženio za glumicu Jennifer Garner (50) i u prosincu su dobili prvo dijete, kćer Violet Affleck. Osim nje dobili su još dvoje djece, a razveli su se 2018. godine.

Iako je jedan od mogućih razloga za prekid bio i pritisak javnosti. Paparazzi su im neprestano bili za petama jer su tada bili najpoznatiji holivudski par. Bili su među prvim parovima kojima su fanovi spojili imena i dali im nadimak Bennifer. Kasnije je to postala sve češća praksa.

- Sjećam se hrpe časopisa i mi smo bili u njima svaki tjedan. To je bilo strašno. Bilo je to previše za nas oboje - izjavila je J.Lo u CBS-ovoj emisiji "Sunday Morning" u prosincu 2019. godine.

Jennifer se svega par mjeseci nakon prekida s Benom, u lipnju 2004. godine, udala za pjevača Marca Anthonyja (53) s kojim je u veljači 2008. godine dobila blizance Emmu i Maximiliana. Roditelji blizanaca rastali su se 2012. godine.

J. Lo je od onda bila u još nekoliko veza, a tabloidi su je zbog učestalih mijenjanja partnera uspoređivali s kultnom glumicom Elizabeth Taylor, koja je također češće mijenjala partnere. Ironično je što je upravo prevelika zainteresiranost tabloida za njezin privatni život otežavala neke od njenih romantičnih odnosa.

Uzbudljivije od njenog ljubavnog života zasigurno je njezina karijera. Započela je kao plesačica, a ubrzo je ušla u glazbene i glumačke vode. S vremenom je bila u ulogama modne dizajnerice cipele, odjeće i parfema, poduzetnice, poslovne žene i producentice.

Prvi put je bila nominirana za nagradu Zlatni globus u kategoriji za najbolju glumicu za film 'Selena'. Druga nominacija za nagradu Zlatni globus u kategoriji najbolje sporedne glumice bila je 2020. godine za film 'Hustlers' koji je J. Lo producirala. Nadala se i nominaciji za Oskare za taj film, ali zasad do toga još nije došla.

