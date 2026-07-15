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Prvi suprug Jennifer Garner se proslavio zahvaljujući serijama, evo što kaže i o njihovu odnosu

Piše Đurđica Sarjanović,
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Prvi suprug Jennifer Garner se proslavio zahvaljujući serijama, evo što kaže i o njihovu odnosu
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Scott Foley proslavio se zahvaljujući seriji "Felicity", a glumac koji danas slavi 54. rođendan pojavio se u brojnim uspješnicama po kojima ga je publika zapamtila. Bio je i u braku s Jennifer Garner.

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Američki glumac, redatelj i producent Scott Foley desetljećima je poznato lice televizijske i filmske scene. Publika ga pamti po ulogama u serijama "Felicity", "Scrubs", "The Unit", "Scandal", "Grey's Anatomy", "House", "Whiskey Cavalier" i "The Rookie", dok je ljubiteljima horora ostao posebno upečatljiv kao Roman Bridger, glavni negativac u filmu "Scream 3". 

Rođen je 15. srpnja 1972. u Kansas Cityju kao najstariji od trojice sinova Constance i Hugha Foleyja. Zbog očevog posla međunarodnog bankara djetinjstvo je proveo u Japanu i Australiji, prije nego što se obitelj preselila u St. Louis. Iste godine kada su se nastanili u Missouriju, Scott je doživio veliku obiteljsku tragediju, majka mu je preminula od raka jajnika. 

'Shadow Force' red carpet premiere in New York
Foto: David Dee Delgado/REUTERS

Pravu prekretnicu u karijeri donijela mu je uloga Noela Cranea u seriji "Felicity". Nakon toga uslijedile su brojne zapažene televizijske uloge, među kojima se izdvajaju Sean Kelly u "Scrubsu", Cliff u "Dawson's Creeku" te narednik Bob Brown u vojnoj drami "The Unit". Osim glume, okušao se i iza kamere režirajući epizode nekoliko serija u kojima je glumio, a 2013. godine debitirao je kao redatelj dugometražnog filma komedijom "Let's Kill Ward's Wife", u kojoj su glumili njegova supruga Marika Domińczyk, šogorica Dagmara Domińczyk, šogor Patrick Wilson te Donald Faison, Amy Acker i Nicollette Sheridan.

Ljubavna priča s Jennifer Garner

Scott Foley i Jennifer Garner upoznali su se na snimanju serije "Felicity", u kojoj je Garner gostovala kao Hannah Bibb, djevojka Foleyjeva lika Noela Cranea. Kemija s malih ekrana vrlo brzo se preselila u stvarni život.

Par se vjenčao 19. listopada 2000. godine, no brak nije dugo potrajao. Razdvojili su se u ožujku 2003., a Garner je dva mjeseca kasnije podnijela zahtjev za razvod. Razvod je službeno okončan 2004. godine. Godinama poslije Foley je o tom razdoblju govorio bez gorčine. Gostujući u emisiji Andy Cohen Live na SiriusXM-u prisjetio se njihova upoznavanja.

- Upoznali smo se na snimanju Felicityja. Glumila je moju djevojku u seriji i odmah smo kliknuli. Vrlo brzo smo počeli izlaziti - komentirao je onda. Bivši par danas je u dobrim odnosima.

- Vrlo smo pristojni jedno prema drugome. Ne ostajemo u kontaktu jer ona ima svoju obitelj, a ja svoju. Ali kada se sretnemo, kažemo jedno drugome 'bok' i nastavimo dalje. To je život - rekao je. 

PA/Pixsell
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Nakon razvoda Garner se 2005. udala za Bena Afflecka, s kojim ima troje djece, dok je Foley novu sreću pronašao s poljsko-američkom glumicom Marikom Domińczyk. Zaručili su se 2006., a godinu dana kasnije vjenčali na privatnoj ceremoniji na Havajima. Danas imaju troje djece, a obiteljske veze dodatno su povezane s Hollywoodom jer je Marikina sestra Dagmara Domińczyk u braku s glumcem Patrickom Wilsonom.

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