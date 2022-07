Prvi zajednički odmor im je u Trogiru, a Chris Rock novu curu još nije upoznao s kćerima

Zasad nije tražio turističkog vodiča, samo je izašao u romatičnu šetnju gradom, rekao nam je izvor blizak američkom komičaru Chrisu Rocku (57), koji je za ljetnu destinaciju, s novom djevojkom, glumicom Lake Bell (43), izabrao Trogir. Još nije poznato je li njihov odmor isključivo privatni ili poslovni.

Holivudski par snimljen je kako šeće trogirskom rivom držeći se za ruke, pri čemu su oboje bili u ležernom izdanju. Chris je za šetnju odabrao bijelu košulju i sive hlače koje je nadopunio šeširom, a Lake je nosila crne hlače i bijelu bluzu.

O njihovoj vezi se počelo govoriti prošli tjedan, kad su snimljeni na večeri u luksuznom restoranu u Santa Monici, koji su također napustili držeći se za ruke.

Oboje iza sebe imaju po jedan propali brak, Chris s Malaak Compton-Rock, s kojom je bio od 1996. do 2014. i s kojom ima dvije kćeri, Lolu i Zahru, a Lake Bell s tattoo majstorom Scottom Cambellom, s kojim ima kćer Novu i sina Ozgooda.

Nakon rastave Chris je kupio kuću odmah do ženine, kako bi mogao biti bliže djeci.

- Kao brat sam jako sretan zbog njega, jer pod jedan, nikoga nije briga s kim izlaze ružni tipovi. Nikoga nije briga s kim hodaju ružne slavne osobe. Ovo privlači toliko pozornostI zbog toga što svi misle da je moj brat zgodan. Ja je još nisam upoznao, a ni Chris nije upoznao Lake sa svojim kćerima - našalio se Tony Rock za američki portal TMZ u utorak.

Chrisova komičarska karijera proteže se na više od tri desetljeća, uz to je i uspješan glumac, pisac, producent i redatelj. Mlađe generacije pamte njegov glas iz serije ''Svi mrze Chrisa'', a ostali koji nisu gledali njegove filmove ili bili na njegovim stand-upovima, pamte ovogodišnje Oscare.

- Jada, volim te, G.I. Jane 2, jedva čekam da je vidim - našalio se Rock s pozornice, na račun obrijane glave Jade Pinkett Smith (50), supruge glumca Willa Smitha (53), pozivajući se na film iz 1997., u kojemu je Demi Moore glumila ćelava. Jade je na šalu zakolutala očima, jer joj je dijagnosticirana alopecija, koja uzrokuje gubitak kose. Will nije gubio vrijeme, jedan pogled njegove žene natjerao ga je da se popne na pozornicu i opali šamar Rocku.

- Ne spominji ime moje žene - dvaput je viknuo Smith nakon što se vratio na svoje mjesto.

- Will Smith me je upravo razbio pred svima. To je bila najveća noć u povijesti televizije - izjavio je Chris nakon drame.

Iduće jutro se posramljeni Will ispričao, a Rock je počeo zbrajati zaradu od nagle prodaje ulaznica njegove nadolazeće turneje. Stranica za prodaju karata TickPick objavila je da su u noći nakon Oscara prodali više karata za njegovu turneju nego u posljednjih mjesec dana. Čini se kako mu je šamar dobro poslužio jer je Rock i dalje na turneji te će nakon kupanja u Dalmaciji otputovati u London nasmijavati Britance.

