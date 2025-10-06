Prvo ozbiljna s naočalama pa fatalna s lećama. Nives fanove zavrtjela oko malog prsta...

Prvo su bile naočale. Nives Celzijus ih je stavila, zakolutala očima i pitala: 'Što kažete na ovaj seriozniji look?' A gdje će drugo s tim pitanjem nego na Instagram. Mi smo tad postavili i anketu. Polovica čitatelja složila se da joj naočale savršeno pristaju i daju novi štih. Dio ih je ipak poručio da je bolja bez njih, dok su ostali rekli da je svejedno, jer Nives ionako privlači pažnju u svakom izdanju.

Ali tu priča nije završila. Nekoliko dana kasnije otišla je korak dalje, isprobala je sive leće.

- Koja strana je bolja? - upitala je pratitelje na Instagramu, a onda se našalila: 'Osim što sam skužila da sam najljepša sa sivim lećama, shvatila sam i da bi Taisha mogla napokon oprat ogledalo'.

A kad nije isprobavala nove imidže pred kamerom, Nives je uživala u ljetu koje joj je, čini se, bilo sve samo ne dosadno. Jedan dan bazen, drugi vinograd, treći more. Naoružana gumenim čizmama i 'kacom' kraj sebe, bacila se u berbu kao da joj je to uobičajena rutina.

Kasnije potpuno druga scena. Umjesto čizama, bikini. Umjesto vinove loze, more kod Vrsara. U zebrastom modelu pozirala je na jahti i pokazala figuru zbog koje su mnogi morali pogledati dvaput, pa i triput. Komentari pratitelja samo su se nizali, od onih koji su joj poručili da izgleda bolje nego ikad, do onih koji su je nazvali pravom morskom sirenom.

