Nakon što je nedavno pratitelje pitala što misle o njezinom 'serioznijem looku' s naočalama, Nives Celzijus otišla je korak dalje i isprobala sive leće
Prvo ozbiljna s naočalama pa fatalna s lećama. Nives fanove zavrtjela oko malog prsta...
Prvo su bile naočale. Nives Celzijus ih je stavila, zakolutala očima i pitala: 'Što kažete na ovaj seriozniji look?' A gdje će drugo s tim pitanjem nego na Instagram. Mi smo tad postavili i anketu. Polovica čitatelja složila se da joj naočale savršeno pristaju i daju novi štih. Dio ih je ipak poručio da je bolja bez njih, dok su ostali rekli da je svejedno, jer Nives ionako privlači pažnju u svakom izdanju.
Ali tu priča nije završila. Nekoliko dana kasnije otišla je korak dalje, isprobala je sive leće.
- Koja strana je bolja? - upitala je pratitelje na Instagramu, a onda se našalila: 'Osim što sam skužila da sam najljepša sa sivim lećama, shvatila sam i da bi Taisha mogla napokon oprat ogledalo'.
A kad nije isprobavala nove imidže pred kamerom, Nives je uživala u ljetu koje joj je, čini se, bilo sve samo ne dosadno. Jedan dan bazen, drugi vinograd, treći more. Naoružana gumenim čizmama i 'kacom' kraj sebe, bacila se u berbu kao da joj je to uobičajena rutina.
Kasnije potpuno druga scena. Umjesto čizama, bikini. Umjesto vinove loze, more kod Vrsara. U zebrastom modelu pozirala je na jahti i pokazala figuru zbog koje su mnogi morali pogledati dvaput, pa i triput. Komentari pratitelja samo su se nizali, od onih koji su joj poručili da izgleda bolje nego ikad, do onih koji su je nazvali pravom morskom sirenom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+