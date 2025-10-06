Obavijesti

Show

Komentari 0
'NAJLJEPŠA SAM OVAKO'

Prvo ozbiljna s naočalama pa fatalna s lećama. Nives fanove zavrtjela oko malog prsta...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Prvo ozbiljna s naočalama pa fatalna s lećama. Nives fanove zavrtjela oko malog prsta...
12
Foto: Instagram

Nakon što je nedavno pratitelje pitala što misle o njezinom 'serioznijem looku' s naočalama, Nives Celzijus otišla je korak dalje i isprobala sive leće

Prvo su bile naočale. Nives Celzijus ih je stavila, zakolutala očima i pitala: 'Što kažete na ovaj seriozniji look?' A gdje će drugo s tim pitanjem nego na Instagram. Mi smo tad postavili i anketu. Polovica čitatelja složila se da joj naočale savršeno pristaju i daju novi štih. Dio ih je ipak poručio da je bolja bez njih, dok su ostali rekli da je svejedno, jer Nives ionako privlači pažnju u svakom izdanju.

 Ali tu priča nije završila. Nekoliko dana kasnije otišla je korak dalje, isprobala je sive leće.

DA VAS ČUJEMO... ANKETA Naočale ili ne? Nives Celzijus ima ozbiljniji imidž, a što vi kažete? Sviđa li vam se?
ANKETA Naočale ili ne? Nives Celzijus ima ozbiljniji imidž, a što vi kažete? Sviđa li vam se?

- Koja strana je bolja? - upitala je pratitelje na Instagramu, a onda se našalila: 'Osim što sam skužila da sam najljepša sa sivim lećama, shvatila sam i da bi Taisha mogla napokon oprat ogledalo'.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

A kad nije isprobavala nove imidže pred kamerom, Nives je uživala u ljetu koje joj je, čini se, bilo sve samo ne dosadno. Jedan dan bazen, drugi vinograd, treći more. Naoružana gumenim čizmama i 'kacom' kraj sebe, bacila se u berbu kao da joj je to uobičajena rutina.

Foto: Privatni album

Kasnije potpuno druga scena. Umjesto čizama, bikini. Umjesto vinove loze, more kod Vrsara. U zebrastom modelu pozirala je na jahti i pokazala figuru zbog koje su mnogi morali pogledati dvaput, pa i triput. Komentari pratitelja samo su se nizali, od onih koji su joj poručili da izgleda bolje nego ikad, do onih koji su je nazvali pravom morskom sirenom.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'
ISKRE NA SVE STRANE

EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'

Šime je ovo ljeto Maju pratio posvuda, vezu nisu službeno potvrdili, ali poljubaca je bilo na sve strane
FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'
SLAVLJE U SPLITU

FOTO U zagrljaju s Majom! Šime Elez objavio fotke s proslave 27. rođendana: 'Neka party počne'

Šime Elez proslavio je svoj 27. rođendan, a na slavlju, koje se održalo u jednom restoranu u Splitu, bila je i Maja Šuput. Pjevačica mu je nedavno čestitala rođendan u emotivnoj objavi te objavila nekoliko njihovih fotografija
Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sad izgleda, često voli pozirati u tangicama
SJEĆATE SE NJE?

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sad izgleda, često voli pozirati u tangicama

Bivša kandidatkinja reality showa, koju publika pamti s internacionalnog izdanja i farme kod Josipa Tratnjaka, na Instagramu dijeli fotke sa svojih mnogobrojnih putovanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025