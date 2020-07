Prvu nagradu publike osvojili su Neno Belan i Zorana: 'Ovo je čarobna noć i čaroban osjećaj...'

Nakon 22 nastupa na finalnoj večeri Festivala, uslijedila je dodjela nagrada. Prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda dobila je Lorena i njezina pjesma 'Kako samo mater zna'

<p>Finalnu večer jubilarnog 60. Splitskog festivala otvorila je mlada pjevačica <strong>Adriana</strong> s pjesmom 'Dođi, uzmi dušu'.</p><p>Voditeljskom dvojcu <strong>Doris Pinčić</strong> (31) i <strong>Dušku Ćurliću</strong> (52) pridružila se<strong> Mirna Maras Batinić </strong>(41) koja je zasjala u zelenoj haljini. Doris se pak odlučila za rozu varijantu te je svezala kosu. </p><p>Nakon Adriane, na pozornicu su se popeli <strong>Boris Oštrić</strong> & <strong>Ribari </strong>koji su otpjevali singl 'Meni triba mirno more'. <strong>Marin Jurić-Čivro</strong> (25) predstavio se pjesmom 'Nije dovoljno', dok su <strong>Tenori Dalmacije</strong> izveli 'Pismu Splita'.</p><p>Unatoč vjetru, splitske Prokurative bile su pune baš kao i prethodnu večer pa pozitivne atmosfere nije nedostajalo. 'Nema bolje', pjesma je kojom se predstavio<strong> Ivo Perkušić</strong>. Odabrao je ležernu odjevnu kombinaciju te je nastupao u kariranoj košulji.</p><p><strong>Klapa Praska</strong> zapjevala je 'Sve do kraja', a onda je pozornost prisutnih privukla atraktivna pjevačica <strong>Filomena</strong> koja se predstavila u haljini s prorezom. Nakon što je izvela singl 'Izdalo me more', zaradila je aplauz publike. </p><p>Finalnu večer nisu propustili ni 'hitmakeri' <strong>Vjekoslava</strong> (57) i <strong>Tonči Huljić</strong> (58).</p><p><strong>Petar Dragojević</strong> (40) predstavio se pjesmom 'To ne mogu podnit'. Legendarni <strong>Ibrica Jusić</strong> (75) i njegov osmomjesečni pas <strong>Simba</strong> oduševili su performansom.</p><p>- Kada mi je Bond otišao, isto popodne sam imao Simbu. Savjetujem ljudima da kada izgube psa, da odmah nabave drugog - kazao nam je Ibrica na prvoj večeri Festivala kada je također nastupao, dok se u finalnoj večeri predstavio pjesmom 'Budi čovjek'.</p><p><strong>The Frajle</strong> su pjevale 'Voli me godinama', dok je <strong>Hari Rončević</strong> (56) nastupao s pjesmom 'Idem jugu svom'.<strong> Alen Nižetić</strong> je izveo singl 'Samo mi se javi', a veseljak <strong>Jole</strong> (48) zapjevao je 'Fali meni ona'.</p><p>Jolu je u publici bodrila supruga <strong>Ana</strong>, a Festival su došli pogledali i <strong>Ana Gruica Uglešić </strong>(37) te njezin suprug <strong>Boran Uglešić</strong> (45). </p><p>'Maka, maka', zapjevala je klapa<strong> Rišpet</strong>.</p><p>- Ove godine nekako sve djeluje otužno, nema onoga ambijenta, pravog splitskog šušura, jednostavno je takva situacija. Dobro da se održalo zbog ovo malo turista što imamo po gradu. Inače, mi ćemo morati pričekati malo bolje dane da se ponovno sve vrati u kolotečinu - rekao nam je<strong> Ivo Amulić</strong> (58), solist klape Rišpet. </p><p>Nekadašnja rock zvijezda kaže da se ne boji korone.</p><p>- Čuvam se, imam kući malo dijete - objašnjava glazbenik koji je nedavno dobio kćerkicu.</p><p>Zanimalo nas je kako se sada snalazi u ulozi oca.</p><p>- Ja se odlično snalazim - poručio je, a na pitanje 'Mijenja li pelene?', odgovorio je 'Naravno' te dodao da ga je supruga <strong>Sandra </strong>sigurno pratila na televiziji večeras.</p><p><strong>Lorena Bućan </strong>(17) je zapjevala 'Kako samo mater zna', a nakon nje se na pozornicu popeo raspoloženi <strong>Mladen Grdović</strong> (61) koji je izveo singl 'Kako duša boli'. </p><p> - Mi pjevači ne možemo uopće nastupiti, a kamoli da se nešto održi, tako da je ovo pravo čudo da se festival održao. Propalo mi je dosta koncerata, turneja po Americi i Kanadi, čitav sedmi mjesec mi je otkazan, za osmi još čekamo. Veliki su to financijski gubitci, u zadnjih osam mjeseci izgubio sam sigurno sto tisuća eura. Nisam tražio pomoć od države niti imam namjeru. Rekao sam, ako svi budu tražili tu potporu, dajmo taj iznos djeci koja nemaju što za jesti. Ako moji kolege mogu snimati spotove od nekoliko tisuća eura, onda mogu i donirati nešto - rekao nam je Grdović te dodao kako ima pjevača koji su nekad bili velike zvijezde, a danas nemaju ni za cigarete.</p><p>Komentirao je i svoju sugrađanku Doris Pinčić koja ove godine vodi Festival.</p><p>- Poznajem je otkako je bila mala, znam joj roditelje dobro. Uvijek je bila nadarena, ona može sve, jedino je još nisam čuo kako piva. Zbilja je prava cura! No ona mora znati da će imati i uspone i padove jer je javna osoba - smatra pjevač.</p><p>Kazao nam je i kako više nikada neće u politiku.</p><p>- Imam svoj glas i svoje pjesme, moju publiku, ne treba mi nitko. Tako se desilo, znate kakvi su ljudi, čas im valja Mick Jagger, čas ne valja - objasnio je.</p><p><strong>Marko Tolja</strong> (36) se predstavio s pjesmom 'O tebi ovisan', dok je <strong>Giuliano</strong> (47) pjevao 'Pjeva mi se, ali nemam s kim'.</p><p>'Čarobna stvar', singl je koji su izveli <strong>Neno Belan</strong> (58) i <strong>Zorana Kačić Čatipović</strong>. </p><p>- Fala Splite - poručio je publici<strong> Tedi Spalato</strong> (66) nakon što je zapjevao 'Ne zamiri vilo'.</p><p><strong>Goran Karan</strong> (56) predstavio se singlom 'Dugo nisam bio mlad', dok su posljednji nastupili <strong>Tomislav Bralić</strong> (51) &<strong> Klapa Intrade</strong> s pjesmom 'Ostajem tu'.</p><p>Nakon 22 nastupa na finalnoj večeri Festivala, uslijedila je dodjela nagrada. Odlukom stručnog ocjenjivačkog suda Goran Karan je osvojio treće mjesto. Što se tiče publike, treću nagradu dobio je Tomislav Bralić & Klapa Intrade.</p><p>Drugu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda osvojio je Tedi Spalato, dok je publika odabrala Marka Tolju. Prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda dobila je Lorena i njezina pjesma 'Kako samo mater zna'.</p><p>Prvu nagradu splitske publike osvojila je pjesma 'Čarobna stvar', u izvedbi Nene Belana & Zorane Kačić Čatipović.</p><p>- Ja sam došla tu i nisam ništa očekivala, naučila sam u životu da je najbolje ništa ne očekivati. Moram priznati da sam uživala u svakom trenutku s Nenom na sceni i njemu se zahvaljujem što mi je dao povjerenje da svoju pjesmu meni preda - rekla nam je Zorana.</p><p>- Povjerenje nije slučajno, Zorana ima čaroban glas, to smo primijetili kad smo radili mjuzikl 'Bambina', odmah sam joj prišao i ponudio suradnju na Splitskom festivalu. Na moju veliku radost ona je to prihvatila. Sa čarobnom Zoranom nastala je čarobna stvar. Alka Vuica podarila nam je čaroban tekst, sve je čarobno i ovo je čarobna noć te čaroban osjećaj - kazao nam je Neno te dodao kako mu je Alka čestitala telefonski. </p><p>Na pitanje: 'Je li ovo početak ozbiljnije pjevačke karijere?', Zorana nam je rekla: 'Ne znam, vidjet ćemo, teatar mi je na prvom mjestu', na što joj je Belan savjetovao kako može spojiti teatar i glazbu.</p>