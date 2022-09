Psihologinja u 'MasterChefu' osvojila Stjepana i Damira, ali ne i Melkiora: 'Izvukli ste se'

Traženje nove prilike u showu 'MasterChef' ovoga puta urodilo je plodom za simpatičnu Dalmatinku Vesnu Slavicu. Prošle je godine od žirija dobila odbijenicu, jer je igala na sigurno. No, budući da je po zanimanju računovotkinja, ona tvrdi da joj je u prirodi igrati na sigurno. Sigurno je i mnogo vježbala u kuhinji proteklih godinu dana, jer joj je zahvaljujući dobrom jelu s mnogo komponenti, ove sezone pošlo za rukom dobiti pregaču.

- Hvala na svim kritikama prošle godine - rekla je žiriju čim je došla pred njih.

Za Stjepana Vukadina, Damira Tomljanovića i Melkiora Bašića pripremila je rižoto ''na zrnu boba'', s pohanim kozicama i čipsom od pancete. Prvi je njezino jelo probao Melkior.

- Ovo jelo ima grešaka i dalje. Kad radite s povrćem koje je škrobasto, trebate paziti na količinu koju stavljate u rižu zato što i riža ima svoj škrob. Ako ga stavite previše, dobit ćete teško jelo puno škroba. Tu ste najviše zeznuli po količini boba koju ste stavili - rekao je Melkior te joj kazao kako zbog te greške ima od njega odgovor ''ne''.

- Puno ste si više posla zadali nego prošle godine - komentirao je Stjepan te joj dao ''da'' jer vidi napredak.

- Mislim da ćete ipak morati doći ponovno. Sami ste rekli da nikad ne odustajete. Prva sreća, druga, možda treća uspije. Samo što vam treća sreća neće doći sljedeće godine, nego se vidimo uskoro u nastavku jer od mene imate da - rekao je Damir dodavši kako mu je drago što je njihove kritike prošle godine shvatila ozbiljno.

- Isplatilo se doći ponovno u MasterChef - kazala je Vesna nakon što je dobila pregaču.

Marko Cvitanović žiriju se predstavio s jabukom na poriluku kuhanom na vinu te poširanim fileom brancina s pireom od batata.

- Žiri preporučam da pripremite nepca - rekao je prije dolaska pred Stjepana, Damira i Melkiora.

Jelo koje je donio pred njih pripremio je, otkriva, desetak puta i time se jako dobro spremio za audicijski nastup.

- Riba je ostala sočna, pire je lijepo razrađen - kazao je Stjepan te dodao da bi mu dao priliku.

- Sviđa mi se što si rekao da ćeš proći kroz zid kad si nešto zacrtaš - rekao je Melkior koji mu je dao ''da'', a zeleno svjetlo za prolaz na audiciji dobio je i od Damira.

Ivona Milaković žiri je odlučila oduševiti s podosta komponenti - lungićem crne slavonske svinje omotan bućinim sjemenkama, pire od batata i celera kuhan u mlijeku s lovorom. Tu je bio i umak od višnje i crnog vina te je htjela napraviti i čips od celera. S obzirom na veliki zadatak koji je stavila pred sebe, jelo u ograničenom vremenu koje je imala na raspolaganju, nije ispalo onako kako je zamišljala, pa je od žirija očekivala da prepoznaju veliku želju.

- Ja sam u takvoj panici i šoku da ne znam ništa - rekla je žiriju kada je dovršavala jelo pred njima.

Zbog nedostatka vremena morala je odustati od izrade čipsa od celera. No, na kraju je s dva ''da'' od Stjepana i Damira dobila pregaču.

- Sviđa mi se što si sebi zadala toliko posla - rekao joj je Stjepan.

Bijelu pregaču na audiciji pokušala je zaraditi i Maja Kelemen. No njezina carbonara već joj je u startu zadala glavobolju. Naime, u predkuhinji je imala nezgodu kada je špagete stavila u vodu koja još nije zakuhala, a kada je jelo donijela pred žiri bila je samouvjerena.

- Imala sam osjećaj da je to pod nepcima ukusno - rekla je Maja priznavši da joj je to najbolja verzija carbonare koju je napravila do sada.

Nakon što je probala rekla je:

- Meni je fino. Uzela bih si za doma.

Međutim žiri nije dijelio njezino mišljenje.

- Ovo je jelo koje je preslabo za ići u MasterChef. Ovo je nešto što je za doma. Ali u MasterChefu postoji, ali. Zbog pozitive mene ćeš dobiti da - rekao joj je Damir.

- Puno je tu grešaka. Volio bih da su špageti deblji, a je sve izrađeno ispred nas. Fali kremoznosti. Suho je to ostalo - kazao je Stjepan.

. Izabrala si jelo koje je lagano, ali tehnički jako zeznuto. Danas si pala - komentirao je Melkior i time je Maja ostala bez pregače.

Iako ima veoma kritičnog sina kada su u pitanju jela koja priprema, doktora znanosti Milana Perneka na 'MasterChef' je prijavio upravo on. Ne želeći razočarati sina, dao je sve od sebe da najbolje što može, pripremi i žiriju prezentira kus-kus na marokanski način i Jakobove kapice. Ovo mu je jelo priskrbilo dva ''da''. Milan je prošao audiciju te s ponosom nosi svoju MasterChef pregaču. '

- Dosta si neorganiziran. Nije to baš prošlo kako je trebalo proći. Zbog toga je moj odgovor ne - kaže Melkior.

- Tehniku još nemate, ali tu smo da vas naučimo. Od mene imate da - rekao je Stjepan.

- Jelo je ukusno i radi toga od mene imate 'da'. Dobro došli u MasterChef - kazao mu je Damir.

Luka Marin žiriju je pripremio svinjski file u začinskom bilju s prilogom od mrkve i kremu od celera i kisele jabuke.

- Život bi mi imao manje smisla bez adrenalina. Smatram da sam adrenalin junkie. Tako da ga uvijek tražim - pojasnio je. S roditeljima je proputovao svijet, a shvatio je da mu je najljepše u Europi.

- Kad idem na putovanje idem uvijek na tržnicu - istaknuo je.

Njegovo vizualno primamljivo jelo probao je žiri.

- Ima tu sve na tanjuru smisla. Od mene imaš da - rekao je Stjepan.

- Od mene imaš da zato što mislim da si vrijednost za MasterChef - kazao je Damir.

- Sviđa mi se što uzimaš namirnicu i od nje radiš nešto drugačije. To mi se sviđa. I od mene isto imaš da - odlučan je bio Melkior.

Manuel Crnobrnja je prilikom pripreme svog jela imao nezgodu kada mu je pukla staklenka u predkuhinji, iz koje je sipao pire. Stoga ga nije mogao poslužiti. Kaže da je o jelu razmišljao tri mjeseca i pokušao je rekonstruirati teletinu pod pekom. Međutim, teletina koju je donio pred žiri nije imala okus peke, pa je Manuel ostao bez pregače. Novinarka Ana Braškić za žiri je bila pripremila rižoto sa škampima i šafranom.

- Kuhinja je za mene mjesto koje me ispunjava i opušta. Kuhanje mi je antistres terapija - kazala je ona. Njezino jelo ipak se nije dovoljni svidjelo žiriju.

- Riža je prekuhana. Osobno, meni je previše šafrana, škamp bi trebao biti zvijezda tanjura, a pao je u drugi plan. Od mene ne - rekao joj je Stjepan.

- Riža je dosta prekuhana, a škamp ste stavili na hladnu tavicu. Očekivao sam da ćete ga bolje napraviti - riječi su kojima se Damir osvrnuo na Anino jelo. S tri ''ne'', Ana je s audicije otišla bez pregače.

Više sreće s rižotom imala je Ecia Novaković, studentica psihologije, koja ga je pripremila s lungićem.

- Izgleda lijepo kremozno - kazao je Stjepan kada je vidio jelo, ali nakon što je probao nije se dalo razlučiti je li mu se jelo svidjelo ili ne.

- Uspjela si ga izvući. Sviđa mi se što si se zadnje sekunde snašla. Vidjela si da je svinjetina rare i vratila si je na tavicu. Od mene imaš da - rekao je Stjepan.

''Ne'' je dobila od Melkiora, ali od Damira ''da'', čine je kući pošla s pregačom.

