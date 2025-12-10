Psihomodo Pop najavio veliki slavljenički koncertu Lisinskom!

Legendarni zagrebački punk-rock sastav Psihomodo Pop najavljuje svoj prvi samostalni koncert u prestižnoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, koji će se održati 12. svibnja 2026. Ovaj poseban koncert dio je velike slavljeničke turneje '40+', kojom bend obilježava više od četiri desetljeća neumorne energije, originalnosti i beskompromisnog rokerskog stava. Uz to, koncert će imati dodatnu emocionalnu težinu jer se u isto vrijeme slavi i 30. godišnjica albuma Unpljugd, jednog od najvažnijih i najvoljenijih izdanja u njihovoj diskografiji.

Foto: PROMO

Publiku očekuje nezaboravna večer prožeta energijom i vrhunskom svirkom. Uz bezvremenske hitove poput 'Ja volim samo sebe', 'Natrag u garažu', 'Osjećam se haj', 'Frida', 'Ramona' i mnogih drugih, bend će izvesti i posebne unplugged verzije pjesama koje su obilježile njihovu bogatu karijeru.

Nakon rasprodane zagrebačke Arene i niza sjajnih koncertnih nastupa diljem zemlje i regije, Psihomodo Pop ponovno se vraća svojoj zagrebačkoj publici - ovoga puta u kultnom ambijentu Lisinskog - spreman pružiti još jedno vrhunsko glazbeno iskustvo.

Ulaznice za koncert dostupne su putem prodajnog sustava Biletra te na blagajni Lisinskog, i to danas od 12 sati.