SLAVE 40 GODINA

SLAVE 40 GODINA

Psihomodo Pop najavio veliki slavljenički koncertu Lisinskom!

Psihomodo Pop najavio veliki slavljenički koncertu Lisinskom!
Foto: PROMO

Legendarni Psihomodo Pop stiže 12. svibnja 2026. u Lisinski sa slavljeničkom turnejom “40+”, obilježavajući više od četiri desetljeća karijere i 30. godišnjicu kultnog albuma Unpljugd

Legendarni zagrebački punk-rock sastav Psihomodo Pop najavljuje svoj prvi samostalni koncert u prestižnoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, koji će se održati 12. svibnja 2026. Ovaj poseban koncert dio je velike slavljeničke turneje '40+', kojom bend obilježava više od četiri desetljeća neumorne energije, originalnosti i beskompromisnog rokerskog stava. Uz to, koncert će imati dodatnu emocionalnu težinu jer se u isto vrijeme slavi i 30. godišnjica albuma Unpljugd, jednog od najvažnijih i najvoljenijih izdanja u njihovoj diskografiji.

Foto: PROMO

Publiku očekuje nezaboravna večer prožeta energijom i vrhunskom svirkom. Uz bezvremenske hitove poput 'Ja volim samo sebe', 'Natrag u garažu', 'Osjećam se haj', 'Frida', 'Ramona' i mnogih drugih, bend će izvesti i posebne unplugged verzije pjesama koje su obilježile njihovu bogatu karijeru.

BILO JE TO 1988. Ovaj hrvatski bend bio je prvi s ovih prostora čiji je spot završio na MTV-u: Preveli su svoj hit
Ovaj hrvatski bend bio je prvi s ovih prostora čiji je spot završio na MTV-u: Preveli su svoj hit

Nakon rasprodane zagrebačke Arene i niza sjajnih koncertnih nastupa diljem zemlje i regije, Psihomodo Pop ponovno se vraća svojoj zagrebačkoj publici - ovoga puta u kultnom ambijentu Lisinskog - spreman pružiti još jedno vrhunsko glazbeno iskustvo.

Ulaznice za koncert dostupne su putem prodajnog sustava Biletra te na blagajni Lisinskog, i to danas od 12 sati.

