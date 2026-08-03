Psytrance festival preživio je požar, poplavu i pandemiju, a sad ponovno puni Primišlje

Malo selo kraj Slunja preko vikenda je okupiralo tisuće ljubitelja psihodelične glazbe iz cijeloga svijeta koji će tamo partijati sljedećih tjedan dana. Festival Momento Demento u Donjem Primišlju organizira se od 2011. godine i u svijetu je stekao status jednog od najvažnijih festivala psytrance scene koji u Primišalj svake godine privuče i do 7000 partijanera iz više od 50 zemalja svijeta. Zbog pandemije COVID-19, organizatori su morali otkazati festival 2020. i 2021. godine, no ostalih godina zaustaviti ih nisu mogli ni požar ni poplava.

Ulaznice za 13. izdanje Momento Dementa, odnosno Mo:Dem, rasprodane su tjednima prije početka festivala, a čak 98 posto partijanera koji svake godine dođu u Primišlje su stranci. S obzirom na to da se održava u robinzonskom kampu, uz Mrežnicu, mnogi gosti dođu nekoliko dana ranije kako bi uživali u netaknutoj prirodi, pa područje od oko 20 hektara bude dupkom puno kampera i šatora.

Foto: Borna filic/PIXSELL

Tijekom Mo:Dema, lokacija uz Mrežnicu pretvori se u mini međunarodni grad s vlastitim trgovinama, medicinskim timom, organiziranim prijevozom, tržnicom na kojoj lokalni OPG-ovi prodaju svoje proizvode...no pravilo je prirodu ostaviti u istom stanju kakva je bila prije festivala. Kada je organizirano prvo izdanje Mo:Dema 2011. godine, lokalno stanovništvo gledalo je pridošlice s dozom sumnjičavosti, dok je festival danas uvršten među događanja koja promovira Turistička zajednica destinacije Slunj Rastoke i na kojem lokalci pronalaze posao i priliku za plasman svojih proizvoda.

Osim duboke psihodelične glazbe, festival promovira umjetnost te stoga organizatori više novca, vremena i energije ulažu u umjetničku produkciju i scenografiju nego u dovođenje velikih glazbenih imena. Pripreme za festival traju mjesecima, a svaka pozornica, instalacija i mural svojevrsno su umjetničko djelo koje izrađuju kreativci koji stoje iza same organizacije. Partijanere ove godine na Mo:Demu očekuju tri pozornice – The Hive, The Swamp i Seed - a već odavno traju i radovi na novoj Hive pozornici za sljedeće izdanje Mo:Dem. Organizatori procjenjuju da će na nju potrošiti čak dvije godine. Umjetničke instalacije prate i projekcija animacija na skulpture i pozornice, kompleksna rasvjeta koja prati ritam glazbe te video umjetnici koji stvaraju vizuale uživo, što stvara osjećaj potpuno drugog prostora i svijeta.

Foto: Borna filic/PIXSELL

Za razliku od mnogih elektroničkih festivala na kojima se tijekom dana uglavnom spava nakon noćnog partijanja, na Mo:Demu posjetitelji uživaju u hladnoj Mrežnici, sudjeluju u kreativnim radionicama ili se opuštaju jogom ili masažama. Zbog toga strani mediji opisuju Mo:Dem kao kombinaciju glazbenog festivala, umjetničke kolonije i wellness odmarališta, a ne samo mjesto za cjelonoćni ples. S obzirom da se ovaj tip glazbe često povezuje s konzumacijom različitih psihoaktivnih supstanci, organizatori su kazali kako ne mogu paziti na svih 7.000 posjetitelja, no rado surađuju s policijom koja tijekom festivala provodi pojačane kontrole.

- Podržavamo svaku prisutnost policije i s njom maksimalno surađujemo. Kao organizatori pružamo mjere sigurnosti i pazimo da ne bude nasilja. Ako netko koristi narkotike ili alkohol, to čini na vlastitu odgovornost. Ne možemo kopati po džepovima - kazao je jednom prigodom Tomislav Sijarto, jedan od organizatora. Godinama je na festival dolazio i slunjski župnik Mile Pecić koji je kazao kako mu se učinilo da je svima bilo drago da ga vide.

Foto: Borna filic/PIXSELL

- Ali ovdje su ljudi različitih kultura, svjetonazora, nacionalnosti, jezika. Nismo primijetili ni trunka nasilja, svađe, povišenog tona. Pokušavamo proniknuti u tajnu ovog festivala i glazbe. Možemo teoretski raspravljati i analizirati festival, ali ovdje se radi ne samo o posebnoj glazbi, nego se posvećuje pažnja vizualnom dojmu, njeguje se odgovornost prema prirodi i okolišu. Možemo zamisliti na ovom relativno malom prostoru blizu deset tisuća ljudi različitih kultura, jezika, boje kože, naobrazbe, ali nema nikakvog sukoba - napisao je kasnije svećenik i dodao da se svejedno ne može oteti dojmu da svi ti mladi ljudi nešto traže te da ‘ne mogu sakriti krik, vapaj’. Goste festivala nakon sedmog izdanja, pohvalio je i bivši gradonačelnik Slunja.

Foto: Borna filic/PIXSELL

- Moram reći kako je riječ o gostima koji su iznimno kulturni, s njima nema problema niti je ikada bilo ikakvih incidenata; od pijančevanja, tučnjave ili nekog nereda. Doista nikada - kazao je tada Jure Katić. No, unatoč svom trudu i pažljivom planiranju, priroda često nije poštovala raspored koji su organizatori zamislili. Na izdanju festivala 2018. godine, požar je uništio sav inventar, a godinu kasnije, Mrežnica se preko noći popela za čak dva metra i još jednom uništila sve na čemu su organizatori marljivo radili. 2014. godine festival je zadesila tragedija kada se muškarac (51) iz Samobora srušio i preminuo. Iste godine, posljednjeg dana festivala, nestala je Francuskinja Anne-Cecile Pinel (23). Nesretna djevojka rekla je prijateljima da ide u šetnju van festivalskog prostora i nikad se nije vratila. Početkom 2018. pronađeni su njeni posmrtni ostaci, a policija je zaključila da nema elemenata kaznenog djela te je kao najvjerojatniju mogućnost smrti navela nesretan slučaj.