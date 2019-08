Publika čeka Ritu Oru, Franka i Domenica 'zagrijale' atmosferu

Publika u Zadru s nestrpljenjem čeka nastup pjevačice Rite Ore (28). Atmosferu su prethodno zagrijale Franka Batelić (27) i Domenica (26).

Foto: Instagram/orijent

Ritu su na zadarskom aerodromu dočekali organizatori s buketom cvijeća, a ona se o dolasku u Hrvatsku oglasila još i prije nego što je sletjela.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Vidimo se večeras, Hrvatska - napisala je na Instagramu te podijelila fotografiju Ugljana iz zraka.

Foto: Instagram

Rita Ora vlasnica je svjetski poznatih hitova 'Let You Love Me', 'Anywhere', 'Your Song' te brojnih drugih koji će uskoro odzvanjati i u Hrvatskoj, a u svoju turneju povodom promocije albuma 'Phoenix', uz najveće svjetske metropole poput Londona, Pariza, Milana i dr. gdje je redom punila dvorane, uvrstila je i Zadar.