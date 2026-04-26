Publika i dalje želi onog 'starog' Nereda. Zato sam im za svoj rođendan poklonio upravo to!

Jedan od najpoznatijih domaćih repera, Marko Lasić Nered danas puni 47 godina, a proslaviti ga je odlučio novim albumom. Tim je povodom najavio trilogiju 'Rap se vraća doma', kojom uvodi publiku u novo poglavlje svoje glazbene priče. Riječ je o projektu kojim se vraća prepoznatljivom zvuku i stilu po kojem ga publika pamti, ali u modernijem izdanju.

U razgovoru nam je otkrio kako je došao na ideju da rođendan ne slavi klasično, zašto se odlučio na trilogiju umjesto singla te što publika može očekivati od novog albuma.

Kako ste došli na zamisao da svoj rođendan ne slavite privatno, već ga pretvarate u veliki javni trenutak s trilogijom “Rap se vraća doma”?

Svi dođu u tu neku fazu kad se rođendani više ne slave, haha, ali mi smo već neko vrijeme kreativno u studiju i završavamo pjesme za koje mislim da trebaju izaći van. Stalno slušam kako je bilo prije i da publika želi starog Nereda - možda iz sentimenta. Zato sam odlučio za rođendan pokloniti upravo to: starog Nereda i trilogiju kojom najavljujem album 'Rap se vraća doma'.

Foto: Privatni album

Zašto ste odlučili baš trilogiju spotova kao uvod u novi album, a ne klasičan singl ili parove spotova? Kako te ideje povezujete u jednu cjelinu?

Zato jer iskreno nisam znao koja mi je stvar bolja pa mi je ovako bilo lakše, haha. Ali trilogija je prije svega zbog kontinuiteta. Danas je sve ubrzano, pažnja publike – i mlađe i starije – sve je kraća, pa singlovi moraju biti konkretniji i izlaziti bez velikih pauza da bi ih ljudi prihvatili. Ovako sve ima svoj slijed i priču.

Kako ste došli do suradnje s Kikijem Rahimovskim? Možete li nam otkriti nešto više o pjesmi "Putnik" na kojoj ste posljednje radili zajedno?

S Kikijem sam se upoznao preko Tindera - njegova pojava me odmah zaintrigirala, a kad sam čuo kako pjeva, znao sam da tog čovjeka treba ‘maknuti’ s Tindera i prebaciti na neku normalniju mrežu, tipa Instagram. Tako je sve krenulo. Danas mogu ponosno reći da mu je singl među pet najemitiranijih u Hrvatskoj, imao je odličan nastup na Zagrebačkom festivalu, a uskoro ga čekaju i Melodije Jadrana gdje će predstaviti novi singl. Nakon toga slijedi i izlazak albuma na jesen. Kiki ima stvarno prekrasan album i jako sam ponosan na njegov uspjeh.

Zagreb: Koncert Nereda i Stoke u maloj dvorani Doma sportova | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako ste doživjeli prelazak iz hip-hopa na pisanje balada i emotivno opterećenih pjesama za druge izvođače? Što je najizazovnije po tom pitanju?

Ja sam prije svega autor, bez obzira na žanr koji radim. Pišem kad osjetim potrebu, a kad se s nekim poklopim energetski i kreativno, tada nastaju najbolje stvari. Uživam u tom procesu i cilj mi je u narednim godinama pokrenuti izvođače za koje vjerujem da mogu donijeti svježinu i kvalitetnu glazbu na domaću radijsku scenu.

Loud Stage je prvi hrvatski digitalni talent show. Koliko je trebalo od ideje do realizacije projekta?

Svi moji projekti planirani su barem godinu dana unaprijed, a LOUD STAGE je stvarno ogroman projekt. To je puno više od natjecanja – to je potpuna podrška karijeri. Riječ je o prvom hrvatskom diskografsko-digitalnom glazbenom talent showu koji traži novu zvijezdu. Kroz 12 epizoda i šest mjeseci natjecanja okupljamo mlade talente iz cijele Hrvatske i dajemo im priliku da izgrade karijeru uz podršku iskusnih producenata, mentora i glazbenih stručnjaka. Ono što nas razlikuje je to što priča ne završava finalom. S natjecateljima radimo i dalje - pružamo im kompletan produkcijski i diskografski support, od snimanja pjesama i spotova do razvoja brenda i prisutnosti na tržištu. Vjerujemo da se karijere ne stvaraju preko noći, nego kroz rad, podršku i zajedništvo. Upravo to nas diferencira od svih drugih, mi se ne bavimo samo formatom, nego izvođačima. Njihov uspjeh je naš uspjeh. Pobjednik osvaja produkcijski paket vrijedan 100.000 eura, a publika na društvenim mrežama ima moć sudjelovati u njegovu putovanju od prvog nastupa do zvjezdanog trenutka. LOUD STAGE je više od showa. To je zajednica, pokret i nova generacija hrvatske glazbe.

Kako ste došli na ideju da pobjednik dobiva 100.000 eura nagradu? Što se sve podrazumijeva pod time?

Ideja o nagradi od 100.000 eura proizašla je iz želje da pobjedniku damo stvarnu priliku za karijeru, a ne samo titulu. Ne radi se o klasičnoj novčanoj nagradi, već o kompletnom produkcijskom i diskografskom paketu – od snimanja pjesama i albuma do video spotova, rada s vrhunskim producentima, razvoja brenda te PR-a i marketinga. Drugim riječima, pobjednik dobiva cijeli sustav iza sebe i sve što mu je potrebno da iz talent showa prijeđe u ozbiljnu, dugoročnu glazbenu karijeru.

Zagreb: Nastup Bolesne braće u klubu Boogaloo | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Koja je vaša konkretna uloga u tom showu? S kime sve ondje surađujete?

Moja uloga u LOUD STAGE-u je višeslojna – kreator sam i producent projekta te vodim cijelu priču s diskografske i poslovne strane, uključujući razvoj izvođača i njihove karijere nakon showa. Okupili smo stvarno jak i jasno definiran tim: producentski žiri čine Miro Buljan, Baby Dooks, Haris Rahmanović Priki, Koolade i Peconni, dok su u glazbenom žiriju Tomo in der Mühlen, Zsa Zsa, Ivana Mišerić i ja. Digitalni žiri čine Lana Klingor, Paula Sik, Crni Ante i LayZ, a voditelji su Miro Čabraja, Paula Hublin, Neven Ciganović, BRC, Luka Alagić i Snajkoteka. Uz njih, važan dio tima su Maja Vučić kao psihologinja i Marija Husar Rimac kao vocal coach. Ukratko, spojili smo vrhunsku glazbenu struku i digitalni svijet kako bismo izvođačima dali kompletnu podršku.

Može li publika uskoro očekivati novi Neredov materijal? Što sve pripremate?

Na jesen izlazi album ‘Rap se vraća doma’, mislim da je šesti po redu, drugi solo. To je klasičan hip-hop album – publika od mene i očekuje taj rap narativ, puncheve, bezkompromisan stav i kritiku, ali i street pogled na svakodnevne trendove. Igram se riječima i stvaram zvuk koji je karakterističan za moju generaciju, a ovim albumom vraćamo se u 2000-te, u vrijeme kad je sve bilo malo drugačije.

Foto: Privatni album

Kako balansirate glazbeni s privatnim životom, što je najteže u tom pogledu?

Ljudi koji se bave kreativnim poslom – bilo da su dizajneri, autori, producenti ili marketingaši – moraju biti potpuno posvećeni onome što rade, inače nema rezultata. Ali u životu se sve može kad se hoće. Ako si dobro organiziran, sve se stigne.

Tko vam je najveća podrška u životu trenutačno, ali i kroz karijeru?

Najveća podrška mi je žena, ona drži sva četiri zida kuće i uvijek je tu kada treba. Bez nje ne bih sigurno bio to što danas jesam.

Foto: Privatni album

Što biste poručili novim glazbenicima koji se tek kreću baviti ovim poslom?

Poručio bih im da budu strpljivi i uporni, jer u ovom poslu nema uspjeha preko noći. Talent je važan, ali nije dovoljan – ključ su rad, disciplina i spremnost na stalno učenje i razvoj, i glazbeno i kao osobe.

I što si Nered želi u životu , a da do sada nije ostvario?

Ne znam… možda otići kod psihijatra, haha! To bi baš bilo fora!