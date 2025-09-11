Obavijesti

Kultni 'Ženski razgovori' 26. rujna stižu u Scenoteku Zagreb

Publika ih obožava 40 godina! Kultni 'Ženski razgovori' 26. rujna stižu u Scenoteku Zagreb
Foto: PROMO

'Ženski razgovori' su predstava o muškarcima viđenima očima žena: satirična, duhovita i dirljivo stvarna, s puno smijeha, ironije i istine

Tri velika glumačka imena, Svetlana Ceca Bojković, Vesna Čipčić i Milan Caci Mihailović, izvest će 26. rujna u Scenoteci Zagreb kultnu komediju 'Ženski razgovori', nastalu po tekstovima velikog Duška Radovića.

Zbog iznimnog interesa i rasprodanog termina u 20:00 sati, dodan je dodatni termin u 18:00 sati. Karte možete nabaviti na scenoteka.hr

Foto: PROMO

'Ženski razgovori' su predstava o muškarcima viđenima očima žena: satirična, duhovita i dirljivo stvarna, s puno smijeha, ironije i istine. Kroz različite stereotipe u muško-ženskim odnosima predstava pokazuje kako izgleda muški svijet iz ženske perspektive, kroz brojne svakodnevne situacije.

Predstava se neprekidno izvodi već 40 godina, a uz antologijske rečenice Duška Radovića i zabavnu glumu troje vrhunskih glumaca, publika uvijek izlazi nasmijana.

- Igrati jednu predstavu 10 godina je mnogo, a 40 godina biti na sceni s istim partnerima, u istom komadu i kostimu, na rubu je čuda! Publika nam se beskrajno radovala. Uživali smo i mi glumci, i to istinski. Reakcije su bile gotovo kao na rock koncertima. Samo trajanje od 40 godina potvrda je da smo odličan tim – dobitna kombinacija - rekla je glumica Vesna Čipčić.

Foto: PROMO

Osim u Zagrebu, 'Ženske razgovore' će imati prilike pogledati i riječka publika u subotu, 27.09., kao i publika u Ljubljani, 28. rujna.

