Publika ismijala Kardashianke: 'Ni ne zna da je ispričala vic'

Na ovogodišnjoj dodjeli Emmyja nagradu za najbolji reality show dodijelile su članice obitelji Kardashian - Kim Kardashian (38) i Kendall Jenner (23). Prije uručivanja nagrade dobitnicima, djevojke su održale govor.

- Naša obitelj iz prve ruke najbolje zna da uvjerljiv televizijski sadržaj dolazi od stvarnih ljudi koji se pred kamerama ponašaju jednako kao i u stvarnosti - rekla je Kim.

- Pričaju svoje priče bez ikakvih filtera i scenarija - nadovezala se Kendall. Sestre Kardashian ispričale su da u reality showu 'Keeping Up With The Kardashians' snimaju bez scenarija i da u svi prizori stvarni i spontani. Tad je nastao gromoglasan smijeh publike, što Kardashiankama nikako nije bilo drago.

The audience laughing at Kim Kardashian talking about real people is a mood #Emmys pic.twitter.com/sRhjYvlmkl — Weslee 🦄 (@WSpark98NZ) September 23, 2019

Cijeli događaj postao je viralan.

- Kim Kardashian ispričala je vic, a nije ni svjesna toga - pisali su korisnici društvenih mreža. Gledatelji njihovog reality showa pisali su da je očigledno da su scene unaprijed osmišljene kako bi Kardashianke privukle što veću pozornost skandalima.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

