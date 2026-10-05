Obavijesti

Show

Komentari 0
NAKON 40 GODINA

Publika je oduševljena: Rowan Atkinson vraća Mr. Beana

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Publika je oduševljena: Rowan Atkinson vraća Mr. Beana
3
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Slavni glumac će u predstavi na londonskom West Endu oživjeti svoje najpoznatije likove, uključujući legendarnog Mr. Beana. Organizatori su najavili 30 izvedbi

Admiral

Glumac Rowan Atkinson (71) najavio je povratak na londonski West End nakon puna četiri desetljeća. Slavni glumac oživjet će svoje najpoznatije likove, uključujući legendarnog Mr. Beana, u novoj predstavi na kazališnim daskama.

Graham Norton Show - London
Foto: Matt Crossick Media Assignments/

Predstava pod nazivom "Rowan Live" donosi kombinaciju novog materijala i omiljenih klasičnih skečeva. Organizatori su najavili 30 izvedbi u kazalištu Gillian Lynne početkom sljedeće godine, a projekt je zamišljen kao proslava njegove izvanredne karijere. Na ovom projektu Atkinson ponovno surađuje s dugogodišnjim partnerima, scenaristima Richardom Curtisom i Benom Eltonom te skladateljem Howardom Goodallom.

Glumac je objasnio publici zašto se odlučio na ovaj veliki korak.

MR. BEAN Poznati komičar ženu je ostavio zbog 26 godina mlađe kolegice, sam je osmislio kultne uloge
Poznati komičar ženu je ostavio zbog 26 godina mlađe kolegice, sam je osmislio kultne uloge

​- Prošlo je 40 godina otkako sam posljednji put imao humorističnu predstavu na West Endu, i pomislio sam da bi bilo zabavno opet izvesti skečeve s kojima je za mene i Richarda Curtisa sve počelo - rekao je Atkinson.

Wonka World Premiere
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Iako nova televizijska serija o Mr. Beanu nije u planu, obožavatelji će u predstavi moći uživati u njegovim prepoznatljivim djetinjastim ludorijama. Humor koji se oslanja na fizičku komediju i apsurdna rješenja svakodnevnih problema osvojio je publiku u više od 200 zemalja.

LEGENDARNI E-TYPE NA BUBNJU FOTO Ovo je jurilica Mr. Beana, s njom je glumio. Sad je prodaje
FOTO Ovo je jurilica Mr. Beana, s njom je glumio. Sad je prodaje

Atkinson nikada nije u potpunosti umirovio svoj najpoznatiji lik. Junak kojeg opisuje kao dijete u tijelu odraslog čovjeka i dalje živi kroz animiranu seriju te dva vrlo uspješna dugometražna filma koja su ostvarila nevjerojatan svjetski uspjeh u kinima.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mama Meri Goldašić: 'Laura Prgomet je moja rođena kći...'
SKUPA U 'ELITI 10'

Mama Meri Goldašić: 'Laura Prgomet je moja rođena kći...'

Dvije Hrvatice natječu se u kontroverznom srpskom reality showu 'Elita 10'
Davor Bilman i Martina Tomčić iznenadili žiri Supertalenta: 'Ne znam ni sam što me nagnalo...'
U ZAGRLJAJU

Davor Bilman i Martina Tomčić iznenadili žiri Supertalenta: 'Ne znam ni sam što me nagnalo...'

Dok je Juraj Zlatić svirao romantičnu melodiju na saksofonu, Davor Bilman nije odolio povući potez koji je iznenadio i žiri i publiku
FOTO Nosi li Dara Bubamara (50) ispod kombinezona gaćice?
SVE SE OCRTALO

FOTO Nosi li Dara Bubamara (50) ispod kombinezona gaćice?

Pjevačica je na snimanje emisije 'Zvezde Granda' u Beogradu stigla u uskom crvenom kombinezonu s dubokim dekolteom, no najviše pažnje privukao je donji dio kreacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026