Publika je oduševljena: Rowan Atkinson vraća Mr. Beana

Glumac Rowan Atkinson (71) najavio je povratak na londonski West End nakon puna četiri desetljeća. Slavni glumac oživjet će svoje najpoznatije likove, uključujući legendarnog Mr. Beana, u novoj predstavi na kazališnim daskama.

Foto: Matt Crossick Media Assignments/

Predstava pod nazivom "Rowan Live" donosi kombinaciju novog materijala i omiljenih klasičnih skečeva. Organizatori su najavili 30 izvedbi u kazalištu Gillian Lynne početkom sljedeće godine, a projekt je zamišljen kao proslava njegove izvanredne karijere. Na ovom projektu Atkinson ponovno surađuje s dugogodišnjim partnerima, scenaristima Richardom Curtisom i Benom Eltonom te skladateljem Howardom Goodallom.

Glumac je objasnio publici zašto se odlučio na ovaj veliki korak.

​- Prošlo je 40 godina otkako sam posljednji put imao humorističnu predstavu na West Endu, i pomislio sam da bi bilo zabavno opet izvesti skečeve s kojima je za mene i Richarda Curtisa sve počelo - rekao je Atkinson.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Iako nova televizijska serija o Mr. Beanu nije u planu, obožavatelji će u predstavi moći uživati u njegovim prepoznatljivim djetinjastim ludorijama. Humor koji se oslanja na fizičku komediju i apsurdna rješenja svakodnevnih problema osvojio je publiku u više od 200 zemalja.

Atkinson nikada nije u potpunosti umirovio svoj najpoznatiji lik. Junak kojeg opisuje kao dijete u tijelu odraslog čovjeka i dalje živi kroz animiranu seriju te dva vrlo uspješna dugometražna filma koja su ostvarila nevjerojatan svjetski uspjeh u kinima.

*uz korištenje AI-ja