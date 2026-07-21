Publika ljuta na redatelja: Nolan promijenio ‘Odiseju’

Dugo iščekivani ep Christophera Nolana “Odiseja” ne prestaje izazivati rasprave. Kritičari ga opisuju kao veliki Nolanov trijumf, ali povijesni entuzijasti i neka publika na društvenim mrežama vode žustre rasprave o nizu povijesnih nelogičnosti - od kostima do dijaloga.

Veliku buru izazvao je vizualni identitet filma. Mnogima je zasmetao Odisejev oklop, a posebno kaciga. Naime, stručnjaci ističu da on nosi korintski tip kacige, koji se pojavio tek oko 700. godine pr. Kr., stoljećima nakon mikenskog razdoblja u kojem se radnja odvija. Homer u “Ilijadi” jasno opisuje Odisejevu kacigu od kože, ojačanu kljovama vepra. Još više kritika privukao je Agamemnonov crni, mat oklop, koji su gledatelji odmah prozvali “oklopom grčkog Batmana”.

Redatelj se obranio tvrdeći da je takav izgled teorijski moguć. Spomenuo je i mikenske bodeže od pocrnjele bronce te objasnio kako je kostimografkinja Ellen Mirojnick skupocjenim materijalima željela dočarati Agamemnonov uzvišeni status. Kritičari su uočili i anakronizam u vidu vikinškog broda, koji se pojavio tek dva tisućljeća kasnije.

Jednako glasne reakcije potaknuo je i modernizirani jezik. Rečenica koju Telemah izgovara: “Moj tata se vraća kući”, mnogima je zvučala odveć “ležerno” za antički ep. Nolan je pojasnio da je namjerno želio stvoriti nešto drugačiji svijet, oslobođen “kulturnih predrasuda” koje antičko doba nepotrebno uzdižu. Dodatnu raspravu izazvala je i upotreba američkih naglasaka, što odstupa od holivudske konvencije korištenja britanskih naglasaka za filmove smještene u antičko doba.

Osim što nije slijepo slijedio povijesne činjenice, Nolan je unio i značajne promjene u samu priču. Film obiluje vizualno upečatljivim scenama koje reinterpretiraju mit. Susret s Kiklopom Polifemom prikazan je vrlo brutalno, a trenutak kad Odisej oslijepi diva pokreće Posejdonov bijes i dodatno otežava njegovo putovanje. Posebno se ističe scena sa sirenama, u kojoj Nolan napetost gradi zvukom i glazbom, dok je fokus na Odiseju privezanom za jarbol koji se bori odoljeti njihovu zovu.

Vrhunac filma događa se po Odisejevu povratku na Itaku. Nakon što prosci ne uspiju ispuniti Penelopin izazov s lukom i strijelom, prerušeni Odisej to učini bez problema. Slijedi krvavi obračun u kojem on, Telemah i nekoliko vjernih slugu ubijaju prosce. Nolan je promijenio i završetak priče - umjesto pomirbe uz pomoć bogova, Odisej priznaje Penelopi svoju krivnju za Trojanski rat, a njih dvoje zajedno odlaze, čime film završava intimnije i emotivnije.

*uz korištenje AI-ja