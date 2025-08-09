Obavijesti

FILMSKI FESTIVAL

Publika ostala razočarana: Poznati glumac Bill Murray nije došao na festival u Šibeniku

Publika ostala razočarana: Poznati glumac Bill Murray nije došao na festival u Šibeniku
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Organizatorica 2. Croatia International Film Festivala Ella Mische publici nije dala nikakvo objašnjenje za izostanak slavnog glumca. Dodatno nezadovoljstvo izazvalo je i prikazivanje filma bez hrvatskih titlova

Sinoć je u Šibeniku otvoren 2. Croatia International Film Festival. Projekt je to kojeg je prošle godine pokrenula Ella Mische, etablirana glumica, redateljica i spisateljica koja čuve korijene iz Trogira. 

Festival je započeo projekcijom američkog filma 'Prijatelj', u kojem glavne uloge igraju Bill Murray, Naomi Watts i pas doga, a prije same projekcije održana je šetnja crvenim tepihom i ceremonija otvaranja.

Šibenik: Sve?ano je otvoren Drugi Croatian International film festival
Šibenik: Sve?ano je otvoren Drugi Croatian International film festival | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

No, iako je atmosfera trebala biti glamurozna, događaj je obilježio jedan veliki minus: pompozno najavljivani Bill Murray od strane organizatorice Mische, uopće se nije pojavio, javlja Slobodna Dalmacija. 

Mnogi su upravo zbog njegova dolaska kupili ulaznice (dnevna stoji 45 eura, a za sve dane festivala od 8. do 11. kolovoza - 275 eura) no ostali su vidno razočarani.

Šibenik: Sve?ano je otvoren Drugi Croatian International film festival
Šibenik: Sve?ano je otvoren Drugi Croatian International film festival | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Organizatorica Ella Mische publici nije dala nikakvo objašnjenje za izostanak slavnog glumca, a rado je pozirala fotografima. Još veći problem za dio publike bio je taj što film prikazan na hrvatskom festivalu i u hrvatskom gradu nije bio titlovan na hrvatski jezik zbog čega je uslijedio još jedan šok za gledatelje. To je izazvalo nezadovoljstvo i zbunjenost u publici.

