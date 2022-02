Druga sezona serije 'Dark Desire' stigla je na Netflix nedavno, a to je jedan od razloga koji se pripisuju njezinom prvom mjestu po gledanosti u Hrvatskoj. Nova sezona je ujedno i posljednja, a ima ukupno 15 epizoda. Na IMDB-u ima ocjenu 6.5 od 10, a u komentarima gledatelji su podijeljeni.

- Nisam izdržala niti tri epizode. Priča o profesorici koju privlači osoba koja ju prati. Ne hvala - napisala je jedna od gledateljica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Serija je prva na ljestvici najgledanijih, a nakon nje Hrvati najviše gledaju 'Sweet Magnolias', 'All of Us are Dead', 'Brooklyn Nine-Nine' i 'Soy Georgina'.

'Previše scena seksa koje nemaju nikakvog smisla. Serija bi imala puno veće ocjene da nisu toliko pretjerali', 'Ako cijenite svoje vrijeme, nemojte gledati ovu seriju', 'Miks telenovele i Netflixa. Drama, drama drama' - pisali su korisnici, no nisu svi bili razočarani.

Triler drama prožeta je seksualnom napetosti, a u meksičkoj seriji glume Maite Perroni, Erik Hayser, Alejandro Speitzer i Jorge Poza.

- 'Očekivala sam lošu sapunicu, no ugodno sam se iznenadila', ' Scene seksa su autentične i lijepe. Super serija', 'Radnja nije loša, scenarij je kvalitetno napisan' - komentirali su zadovoljni gledatelji.