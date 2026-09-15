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Zagrebački operni festival

Publika u HNK Zagreb aplauzom je nagradila 'Talijanku u Alžiru'

Piše 24sata,
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Publika u HNK Zagreb aplauzom je nagradila 'Talijanku u Alžiru'
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Foto: PROMO
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Talijanka u Alžiru donijela je večer prepunu glazbene energije, virtuoznog pjevanja i komičnih situacija. U središtu priče je Isabella, samouvjerena i inteligentna junakinja

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Četvrti međunarodni Zagrebački operni festival nastavio se gostovanjem Poljske kraljevske opere, koja je sinoć u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu izvela Rossinijevu komediju Talijanka u Alžiru pod ravnanjem dirigenta Dawida Runtza. Zagrebačka publika izvedbu je nagradila dugim i srdačnim aplauzom.

Foto: PROMO

Talijanka u Alžiru donijela je večer prepunu glazbene energije, virtuoznog pjevanja i komičnih situacija. U središtu priče je Isabella, samouvjerena i inteligentna junakinja koja se vješto snalazi u svijetu temperamentnog bega Mustafe.

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Redateljica Jitka Stokalska postavila je predstavu dinamično, ostavljajući da velik dio humora proizlazi iz Rossinijeve glazbe i odnosa među likovima. Posebno su se istaknule brojne ansamblske scene, u kojima su preciznost i energija izvođača došle do punog izražaja.

Foto: PROMO

Festival se nastavlja izvedbama Venere i Adona Johna Blowa u HNK2 te Delibesove Lakmé u izvedbi Slovenskoga narodnog gledališta Maribor. Završit će 20. rujna gala koncertom s Piotrom Beczałom i Marigonom Qerkezi, uz soliste i Orkestar Opere HNK-a u Zagrebu pod ravnanjem Pier Giorgia Morandija. 

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