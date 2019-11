Puknuo im film: Plavi izgubili izazov i ubacili Maju u more...

Gurka prepričava Ivanu i Roku da se veseli prinovi koja mu uskoro stiže, a dečki su s njim podijelili savjete i uputili ga u prve dane očinstva. Edo je pripremio iznenađenje za Roka - igrat će mali nogomet.

- Zadnji sam put igrao nogomet prije osam, devet godina. Nogomet je moja prva ljubav što se tiče sporta - ispričao je Roko koji se nogometom bavio gotovo 20 godina.

U plavom timu Maja je pripremila iznenađenje za Saru kojoj je Gurka donio role jer je jednom rekla kako bi željela naučiti rolati. Da ne bi Roko i Edo sami igrali nogomet, u 'pomoć' su došli Rokovi prijatelji, što mu je bilo pravo iznenađenje. Kandidati su na izazovu, a treneri Edo i Maja najavili su da je riječ o dosad najtežem izazovu.

Na konstrukcijama visi teret od 125 kg, koji kandidati moraju držati u zraku. Ono što je zanimljivo jest da će treneri biti na užetu i onaj tim koji prije popusti svog će trenera zapravo baciti u more. Uz to, zadatak nema nagradu, nego kaznu. Tim koji izgubi dobit će na vaganju plus jedan kilogram i gubi trenera do kraja ciklusa.

U početku su i plavi i crveni rekli da im nije težak zadatak, ali s vremenom je postajalo sve teže. Plavi su se puno više mučili pa je na kraju njihova trenerica Maja završila u moru. Poslije izazova Maca je imala problema s grčevima, a crveni su slavili s trenerom Edom. Plavi nakon poraza gube entuzijazam jer moraju trenirati bez Maje, a već su u tjednu imali cheat day i moraju se puno više truditi da bi izgubili kalorije.

Crveni su na trening sa svojim trenerom došli opušteni, dok su plavi sami određivali koje će vježbe odraditi. Poslije treninga odlaze na vaganje, a kakav je ishod i tko će napustiti show u posljednjoj ovotjednoj epizodi doznat ćemo u sutrašnjoj epizodi.

