Puljanka Melita briljirala u 'Tko to tamo pjeva?': Rizik joj se isplatio i osvojila je 5.000 eura

Nova epizoda omiljenog showa Tko to tamo pjeva? donijela je još jedan spektakularan završetak s osvojenim maksimalnim iznosom. Melita iz Pule briljirala je u većini izazova, uspješno prepoznajući većinu tajnih glasova. Sve je vodilo prema ključnom trenutku, finalnom duetu, u kojemu su tajni glas svatovska pjevačica i gostujući panelist Alen Bičević udružili glasove. Kada je svatovska pjevačica pustila svoj glas, rizik se isplatio jer je Melita kući odnijela glavnu nagradu od 5.000 eura.

U prvom izazovu Prvi dojam predstavilo se devet tajanstvenih glasova, skrivenih iza zanimljivih kostima i uloga. Među njima su bili vračara, svatovska pjevačica, restauratorica, lončar, kondukterka, kuglačica, breakdance plesač, inspektor i vojnikinja. Melita je na samom početku pokazala čvrst stav i odlučila da vojnikinja bude prva koja će ispasti iz showa. „Neka intuicija pojavila se u meni kada je stupala. Nije mi to dobro odradila“ – zaključila je natjecateljica.

Njezina intuicija pokazala se kao ispravna jer vojnikinja nije bila dobar glas, pa je Melita osvojila prvih 500 eura u emisiji.

Prvi krug izazova pod nazivom Playback izazvao je podijeljena mišljenja među panelistima. Na pozornicu su zakoračili vračara, lončar, svatovska pjevačica i restauratorica. Na Meliti je bio zadatak da procijeni tko pjeva vlastitim, a tko posuđenim glasom. Posebno su uvjerljivi bili tajni glasovi svatovske pjevačice i lončara, koji su svojim nastupima ostavili snažan dojam na paneliste. "Ako se budem udavala, zvat ću malu da mi pjeva", našalila se Alka, komentirajući svatovsku pjevačicu. Istovremeno, panelisti su primijetili kako je glas restauratorice znatno mlađi od njezina izgleda, što je izazvalo dodatnu sumnju. Ipak, konačnu riječ imala je natjecateljica. Odlučila je poslati vračaru na razotkrivanje, koja se pokazala kao loš glas. Melita je osvojila dodatnih 500 eura.

U drugom krugu, svojim izvedbama predstavili su se break dance plesač, inspektor, kondukterka i kuglačica. Svaki od njih pokušao je uvjeriti paneliste da su upravo oni pravi glasovi iza mikrofona. Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bio je nastup kondukterke, koja je u tematskom duhu izvela playback na pjesmu "Ja sam vlak". Njezin energični nastup toliko je oduševio paneliste da su spontano zaplesali vlakić po studiju. Svoje zapažanje samouvjereno je podijelila Gianna. “Break dance plesač me oduševio plesom, ali ne zna pjevati. Što se tiče inspektora, jako loš lip sync, ali zato ove dvije šinjorine mislim da itekako znaju pjevati” - zaključila je. Natjecateljica je poslušala savjet panelista i u razotkrivanje poslala inspektora, pa zbog još jedne dobre odluke zaradila 500 eura.

Nakon toga, u izazovu To sam ja, Melita je morala odabrati tri tajna glasa koji će se predstaviti u video prilozima, imajući na umu da oni koji dobro pjevaju govore istinu, a oni koji loše pjevaju, u svojim pričama ponešto uljepšavaju. Prvi se predstavio tajni glas kondukterke, no umjesto o glasu, panelisti su ušli u raspravu oko njezinih noktiju. Nakon nje, stigao je video kuglačice, koja je uspjela uvjeriti panel da zna pjevati, iako su bili skeptični prema njezinom hobiju. Treći se predstavio lončar, a njegovo povezivanje umjetnosti i glazbe izazvalo je podijeljene reakcije. "On zna pjevati i istinu govori," zaključila je Gianna, dok je Alen Bičević sumnjičavo dodao da mu se “čini da ipak nešto mulja.” Melita je u trenutku zaključavanja odgovora još jednom dobro odlučila, kada je izbacila restauratoricu, a njezin saldo u ovom trenutku popeo se na 2.000 eura. U četvrtom izazovu Tajni studio, natjecateljica je u studio mogla smjestiti samo dva tajna glasa. Odabrala je svatovsku pjevačicu i break dance plesača, koji je u svom dokaznom materijalu iznenadio beatbox izvedbom, pa se i Goran Vinčić okušao u vlastitoj verziji. Odluke su sada postajale sve teže, ali srećom, Melita je poslušala pravi savjet Luke Nižetića da kondukterku, koja nije bila dobar glas, izbaci iz showa. Natjecateljica je ovom odlukom svoj iznos podebljala za još 500 eura.

Izazov Glasoboj Meliti nije donio sreću. U igri su ostali lončar, svatovska pjevačica, break dance plesač i kuglačica. Gianna je zaključila da svi imaju potencijal biti dobri pjevači, dok je Melita s druge strane priznala da su joj svi pomalo sumnjivi. Najviše nedoumica izazvao je break dance plesač. Njegov loš lip sync zbunio je paneliste, pa ga je natjecateljica odlučila sljedećeg poslati u razotkrivanje. No, Goran Vinčić primijetio je zanimljiv detalj: tijekom izmjene dobrog i lošeg glasa, glas je ostajao vrlo sličan, što ga je navelo na zaključak da bi upravo on mogao biti taj isti pjevač. Unatoč njegovom opažanju, Melita je ostala pri svojoj odluci, no pokazalo se da je break dancer doista znao pjevati. “Ma vidi, mali je varalica,” rekla je Gianna, dok je Melita dodala: “Ti si savršen glumac.” U izazovu Ima slike nema tona Melita je htjela vidjeti prilog kuglačice, a onda ju je i poslala u razotkrivanje. Nažalost, nije se pomakla s 2.500 eura, jer je u razotkrivanju postalo jasno da je kuglačica svo vrijeme bila dobar glas.

U finalnom izazovu eliminacije, poznatom pod nazivom Intervju, Melita je imala samo 30 sekundi da ispita oba preostala tajna glasa – lončara i svatovsku pjevačicu. Postavljala im je pitanja o njihovim javnim nastupima i autorskim pjesmama, na koja su odgovarali s "da" ili "ne". Nakon toga, došao je trenutak kada su panelisti mogli postaviti jedno pitanje. Alen je iskoristio priliku i upitao pjevačicu: "Kolegice Bičević-Šuput, da li stvarno pjevate na svadbama?" Na to je ona potvrdno odgovorila. Melita je bila uvjerena da oboje posjeduju pjevački talent, no smatrala je da pjevačica ima bolji glas. Na temelju tih zaključaka, odlučila je izbaciti lončara. No čim je lončar progovorio svojim pravim glasom – uslijedio je potpuni šok. Tajni glas koji je uspio doći gotovo do samog kraja showa zapravo nije bio dobar glas.. "On je mene prevario pravo muški!" - izjavila je Alka, shvativši da je lončar sve do sad uspješno zavaravao sve prisutne. Melita je, iako nije očekivala, osvojila još 500 eura. Čini se da ju je ovo ohrabrilo jer kada je došlo finalno vrijeme odluke, bez previše razmišljanja odlučila je riskirati i krenuti u borbu za glavnu nagradu od 5.000 eura. “Idemo do kraja. Nisam uzela za džabe slobodan dan.” - rekla je Melita na početku Finalnog dueta. Došao je trenutak istine, kada su svatovska pjevačica i gostujući penelist Alen Bičević zapjevali duet. Čim je pustila glas, Meliti je pao kamen sa srca – bilo je jasno da se iza maske krije doista sjajna pjevačica, i to prava svatovska zabavljačica. Njezina intuicija pokazala se točnom, a trud i rizik na kraju su se isplatili jer je Melita kući odnijela glavnu nagradu od 5.000 eura.