EMOCIJE, BAKLJE, PJESME

Pulska Arena u znaku najvećih klapskih hitova: Tomislav Bralić i Intrade proslavili 40 godina...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Pulska Arena u znaku najvećih klapskih hitova: Tomislav Bralić i Intrade proslavili 40 godina...
6
Foto: Željko Vidinović

Pulsku Arenu osvojili su Tomislav Bralić i klapa Intrade! Koncert za 40 godina karijere s bakljama i emocijama. Publika pjevala uglas, a posebni gosti oduševili

Pulska Arena sinoć je zasjala posebnim sjajem, pretvorivši se u hram klapske glazbe. Povodom velikog jubileja – 40 godina glazbenog rada, Tomislav Bralić i klapa Intrade oduševili su publiku koja je od prvog do posljednjeg takta pjevali s njima. Uz sjaj baklji dok je odjekivala "Croatio, iz duše te ljubim", mnoštvo emocija, sjajne goste i najveće hitove u pratnji orkestra, jedno je sigurno - ovaj spektakl nitko neće zaboraviti.

Foto: Željko Vidinović

"Za Pulu 40 hitova za 40 godina", opisao je sinoćnji koncert Tomislav Bralić koji je s klapom Intrade oduševio punu Arenu. Večer proslave velikog jubileja započela je moćnom izvedbom pjesama "Vitar i sol" i "Dalmacijo lipa" uz nastavak u sjajnoj atmosferi i omiljene hitove koju su uz orkestralna pratnja pod ravnanjem maestra Josipa Cvitanović dobili novu dimenziju i raskoš zvuka.

Publika je od prvog takta pjevala uglas s klapom, a atmosfera je rasla iz pjesme u pjesmu uz niz najvećih uspješnica: "Stina pradidova", "Ne mogu te pristat jubit", "Nisan te sriće", "Škrinja ljubavi", "Zalutali pogled", "Zora bila", dok je posebnu emociju izazvala izvedba pjesme „Croatio, iz duše te ljubim". Upravo tada, u Areni zasjale su baklje, stvarajući prizor koji je oduzeo dah i publici i izvođačima.

Foto: Željko Vidinović

Klapa je predstavila najveće hitove svog četrdesetogodišnjeg rada, a uz neodoljivi mediteranski klapski pop, prisjetila se i svog početka. Poseban trenutak večeri bila je i a cappella izvedba bezvremenske "Dalmatino, povišću pritrujena" – Arena je eruptirala od emocija i gromoglasnog pljeska.

Slavljeničkom koncertu poseban pečat dali su gosti – Elvis Stanić, koji je publiku oduševio izvedbama na harmonici obogativši pjesme "Plovim" i "Zagrlilo jugo dvore" te Tedi Spalato koji je s klapom otpjevao  "Cviće" i "Ne diraj moju ljubav" čiju je demo verziju snimio s neprežaljenim prijateljem njega i Intrada, glazbenim velikanom Oliverom Dragojevićem.

Foto: Željko Vidinović

Digilog produkcija stajala je iza sjajne produkcije koncerta. Publika klapu nije puštala s pozornice, a nakon bisa koncert je završio pjesmom "Neka ti bude postelja meka" i glasne ovacije.

Tomislav Bralić se više puta zahvalio publici, istaknuvši koliko mu ovaj koncert znači.

- Četrdeset godina nije malo. To je 40 godina pjesme, prijateljstva i ljubavi. Hvala svima koji su došli na koncert - iz Pule, ostatka Hrvatske, iz Slovenije, Češke, Poljske, Njemačke... Ovo ćemo pamtiti cijeli život - poručio je Bralić.

Foto: Željko Vidinović

Slavljenička turneja se nastavlja – nakon Pule slijede koncerti 4. rujna na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, 8. studenoga u splitskoj dvorani Gripe te 13. prosinca u zagrebačkoj Areni. Koncert u Šibeniku je rasprodan, a iz dana u dan ulaznica i za ostale koncerte sve je manje. Isto tako, nakon sjajnog koncerta u Međugorju, u prodaji su i ulaznice za Sarajevo 18. prosinca i Mostar 19. prosinca - preostala dva slavljenička koncerta u susjednoj BiH.

