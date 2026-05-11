ŠERIFOVIĆ GA PODRŽAVA

Puni dvorane i osvaja nagrade, a mnogi ga kritiziraju: 'Stari dinosauri mu žele slomiti krila'

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
Split: Koncert Jakova Jozinovića u ŠC Gripe | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Marija Šerifović smatra da su svi ljubomorni jer je naš pjevač Jakov Jozinović rano postao popularan. Priznala je da osobno prema njegovom uspjehu ne osjeća nikakvu frustraciju te da je u vezi s tim potpuno mirna.

Pjevačica Marija Šerifović osvrnula se na veliki uspjeh mladoga glazbenika Jakova Jozinovića i rekla kako je na regionalnoj estradi teško pronaći osobu koja njegov meteorski uspon podržava potpuno iskreno i bez trunke ljubomore. Smatra da je to dijelom posljedica ega, ali i toga što je Jozinović u vrlo kratkom roku postao velika zvijezda.

Zagreb: Koncert Marije Šerifović u KD Lisinski
Zagreb: Koncert Marije Šerifović u KD Lisinski | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- U svakome postoji dio ega koji proradi kada vidi da je netko preko noći postigao ono za što drugi rade godinama - rekla je Šerifović u emisiji "Premijera" i dodala kako joj je posebno drago što mlađa publika sluša izvođača koji njeguje "pravu glazbu", a ne trendove, koje smatra prolaznima i nekvalitetnima.

Istaknula je i da joj nije jasno zašto dio javnosti toliko zamjera Jozinoviću izvođenje obrada poznatih pjesama, naglasivši da publika očito prepoznaje emociju i kvalitetu u njegovim interpretacijama.

Rekla je da je Jozinović vrlo mlad i da mu je popularnost stigla ranije nego većini izvođača, ali smatra da upravo to kod dijela starijih kolega izaziva otpor.

- Mlad je i uspjeh mu se dogodio vrlo rano, ali uvijek postoje stariji 'dinosauri' koji mladima pokušavaju slomiti krila - rekla je i priznala da prema Jozinovićevu uspjehu ne osjeća nikakvu frustraciju te da je u vezi s tim potpuno mirna.

Split: Koncert Jakova Jozinovića u ŠC Gripe
Split: Koncert Jakova Jozinovića u ŠC Gripe | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Podsjetimo, najizravnija javna kritika stigla je od Jelene Karleuše, koja je više puta komentirala Jozinovićev uspjeh i činjenicu da izvodi velik broj obrada poznatih pjesama. Tvrdila je da nije normalno puniti velike dvorane pjevajući uglavnom tuđe pjesme, a njegove nastupe usporedila je s "karaokama".

Aca Lukas rekao je da internet od svakoga može napraviti zvijezdu i da publika često pretjera s hypeom. Mile Kitić nije ga izravno vrijeđao, ali je bio iznenađen njegovom popularnošću.

Međutim, unatoč svakakvim kritikama, nitko ne može osporiti da je Jozinović rasprodao čak deset uzastopnih koncerata u Sava centru u Beogradu.

Beograd: Jakov Jozinović održao koncert u Sava centru
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Velik odjek izazvao je i njegov koncert u Areni Zagreb. Prvi termin zakazan za 19. lipnja 2026. rasprodan je u samo nekoliko dana, nakon čega je odmah dodan i drugi koncert, dan kasnije, zbog goleme potražnje.

Najsvježiji uspjeh ostvario je u Areni Stožice u Ljubljani, koja je ugostila Jakova 8. i 9. svibnja u okviru turneje "Ja za čuda letim". Prema slovenskim medijima, prvi koncert rasprodan je u rekordnom roku, nakon čega su organizatori otvorili dodatni datum. Bila mu je to "prva Arena" u životu. Jakov je dobitnik i ovogodišnje nagrade Porin u kategoriji Novi izvođač godine. 

