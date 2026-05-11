Puni dvorane i osvaja nagrade, a mnogi ga kritiziraju: 'Stari dinosauri mu žele slomiti krila'

Pjevačica Marija Šerifović osvrnula se na veliki uspjeh mladoga glazbenika Jakova Jozinovića i rekla kako je na regionalnoj estradi teško pronaći osobu koja njegov meteorski uspon podržava potpuno iskreno i bez trunke ljubomore. Smatra da je to dijelom posljedica ega, ali i toga što je Jozinović u vrlo kratkom roku postao velika zvijezda.

Zagreb: Koncert Marije Šerifović u KD Lisinski | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- U svakome postoji dio ega koji proradi kada vidi da je netko preko noći postigao ono za što drugi rade godinama - rekla je Šerifović u emisiji "Premijera" i dodala kako joj je posebno drago što mlađa publika sluša izvođača koji njeguje "pravu glazbu", a ne trendove, koje smatra prolaznima i nekvalitetnima.

Istaknula je i da joj nije jasno zašto dio javnosti toliko zamjera Jozinoviću izvođenje obrada poznatih pjesama, naglasivši da publika očito prepoznaje emociju i kvalitetu u njegovim interpretacijama.

Rekla je da je Jozinović vrlo mlad i da mu je popularnost stigla ranije nego većini izvođača, ali smatra da upravo to kod dijela starijih kolega izaziva otpor.

- Mlad je i uspjeh mu se dogodio vrlo rano, ali uvijek postoje stariji 'dinosauri' koji mladima pokušavaju slomiti krila - rekla je i priznala da prema Jozinovićevu uspjehu ne osjeća nikakvu frustraciju te da je u vezi s tim potpuno mirna.

Split: Koncert Jakova Jozinovića u ŠC Gripe | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Podsjetimo, najizravnija javna kritika stigla je od Jelene Karleuše, koja je više puta komentirala Jozinovićev uspjeh i činjenicu da izvodi velik broj obrada poznatih pjesama. Tvrdila je da nije normalno puniti velike dvorane pjevajući uglavnom tuđe pjesme, a njegove nastupe usporedila je s "karaokama".

Aca Lukas rekao je da internet od svakoga može napraviti zvijezdu i da publika često pretjera s hypeom. Mile Kitić nije ga izravno vrijeđao, ali je bio iznenađen njegovom popularnošću.

Međutim, unatoč svakakvim kritikama, nitko ne može osporiti da je Jozinović rasprodao čak deset uzastopnih koncerata u Sava centru u Beogradu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Velik odjek izazvao je i njegov koncert u Areni Zagreb. Prvi termin zakazan za 19. lipnja 2026. rasprodan je u samo nekoliko dana, nakon čega je odmah dodan i drugi koncert, dan kasnije, zbog goleme potražnje.

Najsvježiji uspjeh ostvario je u Areni Stožice u Ljubljani, koja je ugostila Jakova 8. i 9. svibnja u okviru turneje "Ja za čuda letim". Prema slovenskim medijima, prvi koncert rasprodan je u rekordnom roku, nakon čega su organizatori otvorili dodatni datum. Bila mu je to "prva Arena" u životu. Jakov je dobitnik i ovogodišnje nagrade Porin u kategoriji Novi izvođač godine.