Puse u javnosti, humanitarni rad, stil: Meghan kopija Diane

Iako se ne čini tako, vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (37) i princeza Diana, koja je preminula u 37. godini, imaju mnogo toga zajedničkog. Čak i je sam princ Harry (34) rekao da bi njegova majka Lady Di i Meghan bile odlične prijateljice.

Knjige Andrewa Mortona

Andrew Morton (65) napisao je knjige o objema članicama kraljevske obitelji. Najprije je svjetlo dana ugledala biografija o princezi Diani 'Princess Diana: In Her Own Words'.Ove je godine, prije vjenčanja u svibnju, izašla i knjiga 'Meghan: A Hollywood Princess' u kojoj se posvetio analizi Meghanine osobnosti i njezinom životu prije zaruka s Harryjem.

Foto: Instagram

Ljubav prema modi

Kraljevska obitelj mora poštovati pravila u odijevanju, ali Diana se ipak isticala. Njezin je stil bio sofisticiran, zanimljiv te s vlastitim potpisom. Lady Di je ostavila veliki utjecaj na modnu industriju.

Foto: Instagram

Što se tiče supruge njezinog sina, Meghan ima vlastitu kolekciju odjeće 'Meghan Markle Collection'. Obje su često birale casual kombinacije te vole 'jednostavni glamur' pa nije čudno da su puno puta bile slično obučene. Također, Lady Di se nije ustručavala pokazati malo kože, kao ni Meghan.

Foto: Brian Lawless/Press Association/PIXSELL

Humanitarni rad

Princeza Diana je uvijek pomagala drugima. Sama se nazvala 'princezom naroda' te je često posjećivala bolesne, siromašne i zalagala se za njih. Bez problema je grlila oboljele od AIDS-a te je mijenjala mišljenja i stavove ljudi o toj bolesti. Meghan također sudjeluje u brojnim humanitarnim akcijama te se angažirana u kampanji za očuvanje čiste vode.

Foto: Barry Batchelor/Press Association/PIXSELL

Nedavno je održala svoj prvi govor otkako je postala članicom kraljevske obitelji. Bila je spontana i šarmom je sve oduševila, baš kao što je to i princeza Diana radila. Govor je držala tijekom predstavljanja svog prvog samostalno projekta - posebne kuharice izdane u suradnji s organizacijom Hubb Community Kitchen.

Organizacija okuplja žene koje je pogodila tragedija Grenfell Towera te je sav novac od prodaje kuharice namijenjen obiteljima žrtava Grenfella.

- Rad na ovom projektu proteklih devet mjeseci bio je nevjerojatan posao ljubavi. Tek nedavno sam se preselila u London i u ovoj kuhinji dočekali su me s toplinom i nježnošću - rekla je Meghan.

Ponašanje u javnosti

Otkako je izašla u javnost prinčeva veza s Meghan, odmah je bila u centru pozornosti. Nije ništa drugačije bilo ni s Harryjevim roditeljima. Ponašanje vojvotkinje i princa na dobrotvornoj polo utakmici u srpnju vrlo je slično onome kakvo su imali Diana i princ Charles (69).

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Tada je Meghan predavala nagradu, a zatim pojurila u zagrljaj svojeg supruga te ga strastveno poljubila. Tako je i Lady Di uvijek predavala nagrade na utakmicama, a nije se ni ustručavala poljubiti princa Charlesa u javnosti.

Razvedeni roditelji

Još jedna od sličnosti nesuđene svekrve i snahe je što im obitelji u kojima su odrasle nisu idealne. Obje su kćeri rastavljenih roditelji. Dianini je proživjela razvod oca Johna Spencera i majke Frances Spencer kada joj je bilo sedam godina. Meghan je imala samo dvije godine kada je ljubav njezine majke Dorie Ragland (62) i oca Thomasa Marklea (74) doživjela krah. Jedina je razlika što je Meghanina obitelj skandalozna i česta je tema novinskih članaka zbog svojih 'ispada'.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Pojavnost u medijima

Kada je Diana postala članica kraljevske obitelji, mediji su pratili svaki njezin korak i analizirali joj pokrete, riječi, odjeću. Neki su čak pisali o njezinoj seksualnoj prošlosti.

Slično je i s Meghan. Otkako je njezina veza s princem Harryjem dospjela u javnost, najprije su analizirali njezinu tamniju boju kožu i činjenicu da je razvedena. Zatim su na red došle njezine modne kombinacije, riječi, pokreti... Sve što je prije zanimalo javnost o Diani, sada ih zanima o Meghan.

Zaručnički prsten

Prsten kojim je princ Charles zaprosio Dianu smatra se jednim od najljepših zaručničkih prstena, a upravo je taj prsten naslijedio Harry. Međutim, princ William (36) ga je zamolio da zamjene uspomene od majke pa je Harry prije prosidbe sam dizajnirao prsten za svoju odabranicu. Htio je da Meghan nosi uspomenu na njegovu majku, stoga prsten sadrži dva dijamanta iz Dianine osobne kolekcije.

Foto: Ben Birchall/Press Association/PIXSELL

Upoznavanje i 'brze' zaruke

Harryja i Meghan upoznala je njegova prijateljica iz djetinjstva te im dogovorila spoj na slijepo na ljeto 2016, a zaručili su se već u studenom sljedeće godine. Lady Di i princa Charlesa upoznala je Dianina sestra te su počeli izlaziti na ljeto 1980., a zaruke su 'pale' u veljači godinu dana poslije.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Naravno, postoje i razlike između njih dvije. Na dan vjenčanja Meghan je nosila dvije haljine, njezin otac još uvijek nije upoznao Harryja te se njezina obitelj nije susrela s kraljevskom obitelji prije vjenčanja, dok je kod Diane to bilo drugačije.

Meghan iza sebe ima jedan propali brak, dok je Charles bio Dianin prvi suprug. Također, 'lik' Camille Parker-Bowles (71) ne postoji u ljubavnom odnosu Harryja i Meghan. Barem ne zasad. No, usprkos razlikama, očito je da Lady Di i Meghan imaju mnogo sličnosti.