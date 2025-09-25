Obavijesti

POTRESNA ISPOVIJEST

Rada Vasić: 'Nisam umrla. Ako mi je umro Rade, ne bi valjda Bog trebao i mene uzeti djeci'

Piše Dora Pek,
Rada Vasić: 'Nisam umrla. Ako mi je umro Rade, ne bi valjda Bog trebao i mene uzeti djeci'
Foto: YouTube/screenshot

Bivša reality zvijezda progovorila je o svom zdravstvenom stanju i životu nakon smrti voljena supruga Rade

Ako mi je umro Rade, ne bi trebao Bog valjda i mene uzeti mojoj djeci. Tom je potresnom rečenicom Rada Vasić, koju gledatelji pamte iz RTL-ova 'Big Brothera', dirnula sve koji prate njezinu tešku životnu priču. Bivša reality zvijezda bori se s rakom dojke, koji se proširio i na pluća, a u istoj godini izgubila je i supruga Radivoja Radu Vasića nakon njegove duge borbe s bolešću.

VODI TIHU I HRABRU BITKU Mika iz 'Big Brothera', a danas Ana otkriva kako je sada mama Rada: 'Za tu bolest nema lijeka'
Mika iz 'Big Brothera', a danas Ana otkriva kako je sada mama Rada: 'Za tu bolest nema lijeka'

- Puno ljudi mi se javilo jer su se uplašili nakon što se pojavila vijest da sam i ja preminula. Zvali su me susjedi, obitelj, nema tko se nije oglasio. Neka stranica na Facebooku je to napisala, ljudi su se isprepadali. Evo kao što vidite, tu sam i živa sam i zdrava. Imam metastaze i liječim se. Oko mene su svi doktori i zaista me cijene i poštuju zahvaljujući mojoj djeci - ispričala je Rada za Blic.

Foto: RTL

Rada se trudi ostati snažna zbog svoje djece, kćeri Ane i Ivane, koje su prije promjene spola bile poznate kao Mika i Giba.

- Otkako je Rade otišao moj sin je dobio šećer, a kći infarkt. To su bili strašni trenuci. Hrabra sam koliko god mogu biti i nekako se trudim da me nikad ne vide neraspoloženu i da me vide kako plačem - priznala je.

Goran Jakus/PIXSELL
Goran Jakus/PIXSELL | Foto: Goran Jakus/PIXSELL

Jutra započinje tugom za suprugom, ali onda skupi snagu i nastavlja dalje.

- Djeca me vode kod liječnika, kad ustanem dobro se isplačem pa nastavim dan. Trudim se da me nikada ne vide uznemirenu da se ne bi rastužili. Uvijek imamo jednu stolicu za stolom koju nitko ne dira, na njoj je uvijek sjedio Rade. To se poštuje i tako je kako jest - zaključila je Rada Vasić.

