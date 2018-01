Radi 'dernek' na svadbi: Mate Bulić upao mladencima na pir

Drago mi je kad me zovu kraljem iznenađenja, jer nema veće sreće nego kad mogu nekome uljepšati njihov najljepši dan. Ovo je jedna od meni najdražih prošlogodišnjih uspomena ❤️ #Drago mi je kad me zovu kraljem iznenađenja, jer nema veće sreće nego kad mogu nekome uljepšati njihov najljepši dan. Ovo je jedna od meni najdražih prošlogodišnjih uspomena ❤️ cijeli video je na linku u opisu profila #matebulic #surprise #wedding #guest #smile #happy #memories #instavideo

A post shared by Mate Bulić (official) (@mate.bulic.sluzbeno) on Jan 9, 2018 at 9:26am PST