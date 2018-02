Radio je u Njemačkoj, a morao je prodati i Srebrnog medvjeda

Nepravda ga je jako pogađala. U namjeri da svojoj obitelji, supruzi Senadi i djeci Šemsi, Sandri i Danisu osigura bolji život, dva puta je odlazio u Njemačku, gdje je pokušavao ostati, no to mu nije uspjelo. Neki dan se vratio iz Njemačke, a jutros me zvao njegov brat i priopćio mi ovu tužnu vijesti - rekao je glumčev rođak Mehmed Mujić, koji je član Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH i stručni suradnik za pitanja Roma u Tuzlanskom kantonu, prenosi N1.

Foto: Screenshot Youtube

Nazif Mujić, kojem je osvajanje Srebrnog medvjeda na filmskom festivalu u Berlinu 2013. nakratko donijelo slavu, preminuo je jutros u 58. godini u obiteljskoj kući u mjestu Svatovac. Mujić je bio nagrađen za ulogu u filmu Danisa Tanovića 'Epizoda u životu berača željeza'.

- Njegova obitelj je u teškom imovinskom stanju, a već je pokrenuta akcija za prikupljanje novčane pomoći kako bi Nazif bio dostojanstveno pokopan - rekao je Mehmed.

Zbog teške situacije, Nazif je morao prodati kipić Srebrnog medvjeda. Za statuu je dobio više od 30.000 kuna, a kupio ju je bosanski vlasnik casina Sedain Ćosić.

Foto: Promo

- Kad smo snimali film, ekipa sa seta mi je obećavala brda i doline. Govorili su mi da ću zbog uloge lakše dobiti posao, a ja sam sad morao prodati ‘Medvjeda’ da mogu ići raditi u Njemačku - rekao je Mujić. Nagrađivani film redatelja Danisa Tanovića nastao je prema istinitoj priči Mujićeve supruge Senade. Liječnici su joj odbili pomoći jer nije imala zdravstveno osiguranje.

- Mi smo sirotinja i ovih 4000 eura za nas simboliziraju početak novog života. Djeci tri dana nisam imao što dati jesti - rekao je Nazif.

Požalio je što svoj kipić nije prodao redatelju Emiru Kusturici, koji je za Srebrnog medvjeda htio platiti 5000 eura. Kusturica je došao Mujiću pola sata nakon što je Nazif prodao kipić.