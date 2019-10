Radišna Leyla: Učila je jezike, a u firmi radi od svoje 14. godine

Supruga nogometaša Izeta Hajrovića (27), Leyla Hajrović (29) u nedavnom intervjuu za 'Azru' otkrila je kako je izgledao njezin život u Švicarskoj i dok nije upoznala Izeta. Porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, međutim, rodila se i odrasla u Švicarskoj. Danas živi u Zagrebu, a često je u Zürichu, gdje radi u očevoj firmi.

Iako se njeno ime često veže uz Izeta i njegovu karijeru, Leyla je za kratko vrijeme postala prepoznatljiva u svijetu influencera. Aktivna je na društvenim mrežama, ali tek rijetki znaju za njenu humanu stranu.

- Kao dijete sam naučila da treba dijeliti i pomoći ljudima. Otkako znam za sebe, roditelji i ja pomažemo drugima. Izet i ja smo to uvijek radili, samo privato, nismo javno govorili o tome. Kad smo pomogli Pedijatrijskoj klinici u Travniku, o toj se akciji pisalo u medijima. Nisam netko tko o tome voli pričati na društvenim mrežama, niti sam ih koristila da bih to isticala, ali sam shvatila da time mogu utjecati na djevojke i mlađu populaciju. Nije uvijek u pitanju novac, to može biti bilo koja pomoć druge vrste - rekla je.

Kaže kako je njenim roditeljima uvijek bilo bitno da ju izvedu na 'pravi put'.

- Kao mala sam išla u privatne škole, vrlo bitno nam je bilo obrazovanje. Slali su me u Englesku da naučim jezik. Na tome nisam stala, obrazovala sam se i u području marketinga. U očevoj firmi sam radila već od svoje 14. godine. Pored svog posla uvijek sam to radila, što i danas radim. Inače, kada sam Izeta upoznala, radila sam za jednu od top tri galerije na svijetu, ali za sada radim u očevoj firmi – ispričala je Leyla.

Između ostalog, svakodnevno objavljuje fotografije na svom profilu društvene mreže, a u međuvremenu je postala influencerica s 25 tisuća pratitelja na Instagamu. Uz to je velika ljubiteljica mode te voli provjerene modne komade poput torbica s natpisom Hermesa i Luisa Vuittona.

