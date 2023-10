Radoslav odveo svoje djevojke u izlazak pa zaspao: 'On kad si sjedne, gotov je, preumoran je'

Uz tri kandidatkinje i posao, Radoslav je često umoran pa su se njegove djevojke požalile. Suzana je rekla kako se osjećaju zapostavljeno.

- Nema te da popričamo. Kako da ti onda nas privučeš nečime i neke osjećaje uspostavimo prema tebi ako nisi kraj nas? - pitala ga je Suzana, a Irena dodala:

- On je po cijele dane na poslu pa mi malo pospremamo, slažemo, pijemo kavu, pričamo i idemo spavati.

Na Radoslava se požalila i Ines.

- Radoslava nikad nema doma. Ujutro kad se probudimo, pijemo same kavu, popodne kad ručamo opet nema Radoslava. Navečer ga tu i tamo vidimo. Ustvari imamo sve, ali nemamo glavnoga - rekla je.

Kako bi im se odužio, Radoslav je djevojke odveo u izlazak, ali ga je umor svladao.

- Naručili smo piće, krenuli smo ovako razgovarati o večeri i što se dogodilo? Naš Radoslav je zaspao - rekla je Ines.

- Rade je preumoran. On kad si sjedne, gotov je. On samo zaspi. Možeš oko njega skakati, lupati, sve, on će spavati - dodala je Irena. Nisu ga htjele odmah buditi jer, kako kaže Ines, ipak ih je netko trebao odvesti kući.