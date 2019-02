Fosili su bili među favoritima, a Šarić se svidio kraljici Belgije

To, zapravo, znači upornost. Rajko Dujmić je bio na natjecanjima za pjesmu Eurovizije čak sedam puta drugi. Odustajao nije, uvijek bi dodao još malo gasa, pa na kraju ima dvije pobjede na Jugoviziji, od čega je s jednom završio na glazbenom krovu Europe. Grupa Riva pokorila je Euroviziju s “Rock me”, hitom koji je Dujmić napisao 1989. godine u tandemu sa Stevom Cvikićem, koji potpisuje tekst kultne pjesme.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

Bila su to neka druga vremena, najveće pjevačke zvijezde išle su na Euroviziju, kasnije i na Doru. Tereza Kesovija, Oliver Dragojević, Vice Vukov, Zorica Kondža, Josipa Lisac, Indexi..., samo su neki koji su željeli na Euroviziju. Nije ni čudno što je to Dujmića “proganjalo”. Bio je to tad prestiž. Imao je samo 12 godina kad su mu dali da “lupa” po klaviru. Ubrzo nakon toga otac mu je kupio klavir za 20 funti, a već tad je zapamtio rečenicu od starijeg kolege.

- Lupaj, sviraj, udaraj i sve što ti se dopadne zapiši. To mi je rekao i toga sam se uvijek održao - objasnio je Rajko kako je došao do svojih najvećih hitova. Najviše ih je napravio za Nove fosile. Odlazak na Euroviziju činio se kao opsesija. Zaredali su Fosili s nekoliko drugih mjesta, dok Dujmić nije došao do dobitne kombinacije.

Foto: Privatna arhiva

- Odlazak na Eurosong mi je bio velika želja, izazov. S Novim fosilima sam sedam puta bio drugoplasirani na našim izborima. Bio sam četvrti 1987. godine s pjesmom ‘Ja sam za ples’, 1988. godine sa Srebrnim krilima šesti s pjesmom ‘Mangup’... Sama pobjeda grupe Riva bila je za sve veliki šok, nevjerica, Televizija Zagreb, koja je bila organizator, predložila je da na europsku pozornicu pošaljemo Nove fosile. Riva je bila anonimna grupa, ali vjerovao sam u njih. Ne bi bilo pošteno od mene da sam prihvatio promjenu - rekao je Dujmić.

Foto: Privatna arhiva

Lupanjem, udaranjem i sviranjem došlo se do pjesme “Ja sam za ples”, koja je 1987. godine pobijedila na Jugoviziji, a na Euroviziji u Bruxellesu završila na četvrtome mjestu.

Novinari koji su pratili Nove fosile na nastupu u dvorani Palais du Centenaire u glavnom gradu Belgije pisali su kako je Dujmić dan prije finala kategorički tvrdio da će njegova grupa osvojiti četvrto ili peto mjesto.

- Ljudi, ja sam rekao što će se dogoditi, moglo je biti i bolje - govorio je tad Rajko Dujmić.

Foto: Privatna arhiva

No reporteri su tad izvještavali kako mu je uoči eurovizijskog nastupa te 1987. godine bilo teško uloviti osmijeh na licu. Navodno je stalno bio smrknut i zabrinut. Vladimir Kočiš Zec nije krio kako u životu nije imao veću tremu nego u Brussellesu, dok je još tad mlada pjevačica Sanja Doležal pokazivala najmanju tremu.

Foto: Privatna arhiva

Kad su Novi fosili stigli u Belgiju, na aerodromu nije bilo nijednog fotoreportera. Odrađivali su pripreme s domaćinima, a kako se bližio dan odluke, izvještavali su tad jugoslavenski reporteri, Fosili su sve manje nalikovali na sebe.

Na prijamu kod belgijske kraljice bubnjar Neno Šarić zadržao se u razgovoru s vladaricom, dok se na koktelu belgijski premijer Martens poželio fotografirati s Novim fosilima kršeći sva protokolarna pravila.

Foto: Privatna arhiva

Na zabavi u parku Zec je pokazao plesne vještine, nakon čega je prišao i poljubio u glavu pitona koji se našao u blizini.

Dnevni list Het Laatste Nieuws na naslovnici je objavio veliku fotografiju našega glazbenika, što je dodatno privuklo pozornost tamošnje javnosti na naše glazbenike. Na prijamu kod gradonačelnika Brusselesa, Marinko Colnago, koji nije govorio francuski i lokalcima je odgovarao: “Petit beurre”, na ulazu se dugo zagledao u djelatnicu osiguranja s automatskom puškom na prsima i pištoljem zakačenim o pojas.

- Zamisli da imaš ovakvu ženu. Čim nešto krivo kažeš, ona se primi svog pribora - našalio se s članovima ekipe.

Foto: Privatna arhiva

Rajko je napokon došao na svoje, no ta zadovoljština na kojoj je godinama ustrajao nije za njega značila i odustajanje jer je ispunio cilj. Sad je točno znao što treba i kako to napraviti.

A uz očito veliko glazbeno znanje, nije mu medostajalo ni hrabrosti. Samo dvije godine kasnije osjećao je da opet ima “pravu pjesmu”. No od gomile znanih, iskusnih i “pouzdanih” izvođača, on je te 1989. godine pjesmu “Rock me” napravio za do tada malo poznatu grupu Riva. Neki su željeli pjesmu dati nekom drugom, Dujmić je inzistirao na Rivi. Rezultat? Pobjeda na Euroviziji u Lausannei...

- Tad su se pjesme pjevale na jeziku zemlje koju predstavljaš, nije bilo mogućnosti biranja engleskog, pa sam Cvikiću predložio da u tekst stavi dvije, tri riječi engleskog - kaže čuveni skladatelj.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Pobjeda Rive se slavila u svim gradovima, no Dujmiću su se dojmovi samo prepričavali zato što je on bio na turneji sa svojom grupom.

- Prvi put u povijesti Eurosonga nisu bili nazočni autori pobjedničke pjesme. A o atmosferi na dočeku prepričavali su mi kolege jer sam bio u Njemačkoj na turneji s Novim fosilima. Dočekalo me puno telegrama, pisama i čestitki - ispričao je Rajko Dujmić.