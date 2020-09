Rajkova melodija bodrila heroje na bojišnici kad je bilo najteže

<p>Na današnji dan u Dnevniku HTV-a se prvi put prikazala pjesma i spot 'Moja domovina'. Pjesma je nastala u studiju 'Krešimir' Hrvatskog radija, a zajednički su je potpisali <strong>Zrinko Tutić</strong> i <strong>Rajko Dujmić</strong>, dok je za aranžman zaslužan <strong>Nikša Bratoš</strong>. Iz svih krajeva Hrvatske okupili su se pjevači, njih čak 138. Od tada ona je neslužbena hrvatska himna i s radijskih postaja širom Hrvatske svirala je svaki put neposredno nakon sirena za uzbunu, kad bi stanovništvo bježalo u podrume.</p><p>Pjesma je tim vrednija jer niti jednim stihom nije pozivala ni na kakvu mržnju ili osvetu ni prema kome, nego je govorila o ljubavi prema vlastitoj zemlji. Stoga se pjeva i danas nakon pobjeda naše reprezentacije, ori se s navijačkih tribina kad pobjeđuju hrvatski sportaši, pjevale su ju stotine tisuća ljudi na dočeku hrvatskih nogometaša nakon Svjetskog nogometnog prvenstva.</p><p>Tutić i Dujmić pjesmu su pisali u kolovozu 1991. godine, kad su vojska JNA i paravojne formacije srpske vojske komadale Hrvatsku i počeli ulaziti u hrvatska sela i gradove.</p><p>- Vraćao sam se autom iz rodne Banja Luke u Zagreb kad sam vidio MiG-ove u brišućem letu. Nemoćan da išta napravim, došao sam na ideju da stvorimo pjesmu koja će podići moral ljudima u najtežim trenucima. Nazvao sam Rajka jer sam znao da je on prava osoba s kojom bih mogao napisati tekst i melodiju koja će dirnuti ljude i vratiti im vjeru u sretan kraj - rekao je jednom Zrinko Tutić.</p><p>Skladatelji su se zatvorili u sobu, sjeli su za klavir i u umjetničkom zanosu, u roku 48 sati stvorili su tekst i glazbu za pjesmu koja će do danas ostati najizvođenija domoljubna pjesma nastala u ratu 90-ih.</p><p>Nakon što su u pomoć pozvali Nikšu Bratoša, krenuli su nazivati hrvatske pjevače i glazbenike - od onih tada najmlađih i manje poznatih do doajena kojima je i tada bilo dovoljno spomenuti samo ime.</p><p>Rajko je odsvirao klavijature, gitare Vedran Božić, Husein Hasanefendić Hus i Damir Lipošek, a prvi stih pjesme otpjevao je Oliver Dragojević. Slijedila ga je Sanja Doležal, pa Arsen i Gabi, zatim Jura Stublić, pa Danijela Martinović i Kićo Slabinac, zatim Jasna Zlokić, Meri Cetinić, Matko Jelavić, Tereza Kesovija, Vlado Kalember, Mladen Bodalec, Zvonko Špišić, Drago Mlinarec, Davor Gobac, Mišo Kovač, Ivo Robić, Tatjana Matejaš Tajči, Ljupka Dimitrovska, Ivica Šerfezi, Zdravko Škender, Severina Vučković, Stanko Šarić, Zdenka Vučković, Đuka Čaić, Josipa Lisac, Milo Hrnić, Dino Dvornik, Dalibor Brun, iza kojeg je pjevala Doris Dragović, pa Ljiljana Nikolovska, Zorica Kondža, Aki Rahimovski, Boris Novković, Ivo Amulić i Jasmin Stavros, da bi završili Oliver i Arsen.</p>