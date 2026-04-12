Pohvalili su se fotografijama na društvenim mrežama gdje su primili brojne čestitke pratitelja
VELIKO SLAVLJE
Rakitić i Raquel proslavili 13. godišnjicu braka u gradu ljubavi
Nogometaš Ivan Rakitić i supruga Raquel Mauri obilježili su 13 godina braka u srcu Francuske. Za proslavu ove važne obljetnice odabrali su romantični Pariz, a trenutke sreće podijelili su s obožavateljima na društvenim mrežama.
Par je plijenio poglede modno usklađenim izdanjima dok su pozirali ispred Eiffelovog tornja, ne skrivajući međusobnu nježnost i ljubav.
Slavlje se nastavilo intimnom večerom s čarobnim pogledom na pariška svjetla.
Ipak, najviše emocija izazvao je Ivanov dar, a to je raskošan buket s posvetom: "Žena za sva vremena", što je raznježilo njihove brojne pratitelje.
