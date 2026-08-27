Ramazzotti zbog hitne operacije morao odgoditi dio turneje

Talijanski pjevač Eros Ramazzotti operirao je glasnice, zbog čega je morao odgoditi sjevernoamerički i latinoamerički dio svoje turneje, planiran za ovu godinu.

Pjevač je objavio kako je operacija prošla dobro, no trebat će mu vremena za oporavak te zbog toga trenutno nije u mogućnosti nastupati. Koncerti u Sjevernoj i Latinskoj Americi, koji su se trebali održati u rujnu, listopadu i studenome, bit će odgođeni za 2027. godinu. Ramazzotti je zahvalio obožavateljima na brojnim porukama podrške i ljubavi koje je primio.

- Ponovno ćemo se vidjeti snažniji i povezaniji nego ikad - napisao je pjevač na Instagram storyju uz riječ 'ljubav' i emotikone srca. Ramazzotti je i 2019. operirao glasnice i prekinuo turneju na dva mjeseca, javlja Yahoo.