Ramljak pokazala trbuščić: 'Još sam u komadu, 9. mjesec je tu'

Pjevačica polako odbrojava dane do poroda. Termin je sve bliži. Sa svojim suprugom Mladenom čeka kćerkicu. Na društvenim mrežama su je njezine pratiteljice ohrabrile kak bi što lakše dočekala porod

<p>Pjevačica <strong>Pamela Ramljak</strong> (40) na društvenim mrežama često ponosno pokazuje svoj trudnički trbuščić. Sa svojim suprugom <strong>Mladenom Salajsterom </strong>dobit će drugo dijete. Par čeka djevojčicu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Pamelom </strong></p><p>Sada je Pamela na Instagramu objavila novu fotografiju. Trbuh joj je već poveći, a termin se uskoro približava.</p><p>- Sada mogu odahnuti. Deveti mjesec je tu. Još malo i upoznavanje. Moram priznati kako mi se javljaju svakakvi osjećaji, ali znam da je to sve normalno. Drage mame, samo me malo ohrabrite, je li vam drugi porod bio lakši? Još uvijek smo nas dvije u komadu - napisala je pjevačica uz fotografiju.</p><p>Njezine pratiteljice u komentarima su joj pružile podršku i pisale svoja iskustva. Pamela je već ranije otkrila kako njezin sinčić <strong>Antun </strong>priželjkuje sestru, a djevojčici se nadao i njezin suprug.</p><p>- Ja samo želim da on dobije društvo i da dijete bude živo i zdravo - rekla je ranije za <a href="https://www.facebook.com/INmagazinNovaTV/" rel="nofollow" target="_blank">In Magazin</a>. </p><p>Prethodno je izgubila dijete jer nosi gen koji uzrokuje zgrušavanje krvi zbog čega joj je, otkrila je, prijetio i drugi pobačaj. Podvrgnula se metodi zadržavanja ploda te si je svakodnevno sama davala injekcije.</p><p>S prinovom u obitelji Pamela će se i odseliti. Nedavno je priznala kako prodaje svoj stan, koji je sama uredila detaljima koji su joj se svidjeli. Pojačanje stiže u obitelj pa im je taj stan premali. </p>