Rasta je opskrbljivao estradu drogom? 'Pred sucem se branio da je 800 grama samo za njega'

On od prvog trenutka tvrdi da je sva ta marihuana namijenjena za osobnu upotrebu. Mi imamo informacije da su pojedini pjevači dolazili kod njega u studio i tu pušili, ali ne znamo je li im on te narkotike naplatio, kaže izvor

<p>Pjevača i repera <strong>Stefana Đurića</strong> (30), poznatijeg kao <strong>Rasta</strong>, policija je u petak uhitila s pet grama marihuane u centru Beograda. Nakon uhićenja pretresli su mu stan u kojemu su pronašli veću količinu istih supstanci. Određen mu je pritvor do 30 dana. Nakon njegovog uhićenja 'procurile' su brojne informacije, primjerice da je reper navodno opskrbljivao pola estrade drogom.</p><p>- Sumnjamo da je Rasta opskrbljivao marihuanom mnoge ljude s estrade. Nije tajna da je on svakodnevno pušio, ali je veoma neobično da netko u stanu drži toliku količinu 'trave'. Ti narkotici najvjerojatnije su bili namijenjeni drugim ljudima, a tužiteljstvo sumnja da je opskrbljivao pola estrade - priča za <a href="https://informer.rs/dzet-set/vesti/553728/rasta-dilovao-drogu-estradi-nakon-reperovog-hapsenja-isplivale-informacije-ponasao-kao-njega-zakoni-vaze">Informer</a> dobro obaviješten izvor iz istrage.</p><p>Dodaje kako je siguran da će reper poreći da je diler.</p><p>- Rasta od prvog trenutka tvrdi da je sva ta marihuana, pronađena kod njega u stanu, namijenjena za osobnu upotrebu. Mi imamo informacije da su pojedini pjevači dolazili kod njega u studio i tu pušili, ali ne znamo je li im on te narkotike naplatio. Možda ih je samo 'počastio'? Zbog toga, dok ne prikupimo sve dokaze, nećemo izlaziti u javnost sa službenim informacijama - poručio je.</p><p>Istaknuo je kako je reper, inače bivši suprug pjevačice <strong>Ane Nikolić</strong> (42), već godinama prkosio policiji. </p><p>- Ponašao se kao da za njega zakoni ne vrijede. Snimao se kako puši travu, radio je to i pred svojim djetetom i vrijeme je bilo da netko tome stane na put. Prošle godine je priveden kada je kod njega pronađeno nekoliko paketića marihuane, ali se izvukao s pričom da je to namijenjeno za osobnu upotrebu i tako je izbjegao zatvor. I sada tvrdi da je pronađena droga samo za njega, ali teško da će mu ponovno proći ta priča. Previše je tu bilo 'trave' da bismo povjerovali da je samo za jednu osobu - zaključuje izvor.</p><p>Inače, Rasta se navodno pred sucem branio da je oko 800 grama marihuane nabavio početkom rujna i da je drogu navodno platio oko 2.000 eura te da je nikome nije dao na korištenje.</p><p>- Rasta je nekoliko sati pred sucom davao iskaz i tada je do detalja ispričao kada i kako je nabavio drogu, koliko ju je platio... Iako je mnogima teško povjerovati da je 600 grama marihuane, koliko je otprilike pronađeno u njegovom stanu, bilo za osobnu upotrebu, Rasta je dao objašnjenje i za to. Rekao je da je otprilike početkom rujna nabavio oko 800 grama 'trave' i da je, za manje od mjesec dana, sam potrošio oko 200 grama - rekao je izvor blizak reperu i otkrio da navodno Đurić ni pod koju cijenu nije htio otkriti ime dilera od kojeg je nabavio drogu, piše <a href="https://www.kurir.rs/stars/3543599/reper-rasta-marihuanom-snabdevao-estradu-djuric-rekao-da-je-sam-koristio-narkotike-a-evo-sta-je-sumnjivo">Kurir</a>.</p>