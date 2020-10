Rasta skrivao marihuanu u veš mašini, sam je pokazao policiji

Reper i dalje tvrdi kako je marihuanu koristio samo u osobne svrhe te kako je nije držao radi daljnje prodaje. Policiji je prilikom pretresa stana sam pokazao gdje se droga nalazi

<p>Pjevača i repera <strong>Stefana Đurića</strong> (30), poznatijeg kao <strong>Rasta</strong>, policija je u petak uhitila s pet grama marihuane u centru Beograda. Potom su mu pretresli stan u kojem su mu pronašli još veću količinu supstanci. Određen mu je pritvor od 30 dana. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Rastom</strong></p><p><a href="https://informer.rs/dzet-set/vesti/554044/krio-marihuanu-gacama-ves-masini-rasta-saslusanju-priznao-sve-nije-zeleo-krije" target="_blank">Srpski mediji </a>pišu kako je reper na saslušanju u Višem javnom tužiteljstvu tvrdio kako je 600 grama skanka koje mu je policija pronašla u stanu prošlog petka namjeravao koristiti samo u osobne svrhe, kao i da je supstance skrivao u veš mašini.</p><p>- Točno je da je kod mene pronađena opojna droga, ali nije točno da sam je držao radi daljnje prodaje. Ja sam umjetnik i već dugo koristim marihuanu, a i njen sam promotor jer smatram kako se treba koristiti kao lijek - rekao je Rasta.</p><p>Osim toga, priznao je kako je surađivao s policijom.</p><p>- Odveo sam ih do stana u kojem neprijavljeno boravim i pokazao im mjesto gdje se droga nalazi. Marihuana se nalazila u kupaonici u bubnju veš mašine. Nabavio sam je početkom rujna, nekih 700-800 grama. Nikome je nisam dao na korištenje. Radi sigurnosti sebe i svoje obitelji, ne želim otkriti od koga sam kupio drogu. Ne sjećam se koliko sam je platio, ali bilo je oko 2.000 eura - ispričao je reper.</p><p>Inače, blizak izvor Rasti, za <a href="https://informer.rs/dzet-set/vesti/553728/rasta-dilovao-drogu-estradi-nakon-reperovog-hapsenja-isplivale-informacije-ponasao-kao-njega-zakoni-vaze" target="_blank">srpske medije </a>rekao je kako je reper, inače bivši suprug pjevačice <strong>Ane Nikolić</strong> (42), već godinama prkosio policiji. </p><p>- Ponašao se kao da za njega zakoni ne vrijede. Snimao se kako puši travu, radio je to i pred svojim djetetom i vrijeme je bilo da netko tome stane na put. Prošle godine je priveden kada je kod njega pronađeno nekoliko paketića marihuane, ali se izvukao s pričom da je to namijenjeno za osobnu upotrebu i tako je izbjegao zatvor. I sada tvrdi da je pronađena droga samo za njega, ali teško da će mu ponovno proći ta priča. Previše je tu bilo 'trave' da bismo povjerovali da je samo za jednu osobu. </p><p> </p><p> </p><p> </p>