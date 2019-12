Rastezanje prije sna: 'Ovako samo Nives može čitati knjigu'

Pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus (37) svoje pratitelje na društvenim mrežama voli 'počastiti' golišavim i provokativnim fotografijama, a ovaj otkrila je kako se priprema za spavanje.

- To čita, to se isteže, to razmišlja što će kuhati sutra za ručak, ali i pjevati u petak u klubu - napisala je Nives u opisu fotografije na kojoj s jednom rukom podiže nogu dok s drugom drži knjigu.

U manje od sat vremena 'skupila' je više od 12 tisuća lajkova, a brojni obožavatelji komentirali su kako je Celzijus žena za sva vremena.

- Iskreno si me iznenadila svojim glumačkim sposobnostima. Svaka čast, pored svih ostalih stvari koje radiš ovo je još jedna potvrda da si žena za sva vremena. Neodoljiva. Ovako samo Nives može čitati knjigu - samo su neki od komentara ispod fotografije.

Nives se i sama nedavno osvrnula na komentare koje joj upućuju pratitelji na društvenim mrežama na račun njezina izgleda. Između ostalog, negativni komplimenti koje u posljednje vrijeme ubire, su joj prisjeli.

- Ne volim kada ljudi ocjenjuju moj moral kroz centimetre tkanine koju nosim na sebi. Moral ne može i ne smije biti nešto što ćemo mjeriti tekstilnim metrom - napisala je odlučno Nives.

