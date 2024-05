Rastu tenzije! Renata i Josip se posvađali: 'Ne viči na mene'

Renata i Josip su razgovarali prije odlaska na zajedničku večeru u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' , a najviše su komentirali Alana i njegovo ponašanje koje Josip nikako ne odobrava.

- Doista ne mogu komentirati osjeća li i što Renata prema Alanu, no kada smo davali zajedničke izjave za Danijelu i Alana sam se našalio kako je on njen tip muškarca, a ona samo potvrdila' - rekao je Josip i dodao što je ključno u odnosu Alana prema ženama.

Foto: RTL

- On vrijeđa ženu koja, neću reći da mu može biti majka. Govorim o Karmen gdje on ne želi spomenuti njeno ime. Dakle, ovo s Danijelom je samo jedan dio priče. Meni je ispod svake razine da on o ženi koja je u njegovom prisustvu govori tako... - pojasnio je Josip.

- To je za svaku osudu, nema veze što se dogodilo. Niti je ona njega vrijeđala, niti mu ikakvu ružnu riječ uputila, a on se njoj obraća na taj način jer je spavala s Danijelom u istoj kućici - komentirao je.

Foto: RTL

- Dobro, nemoj se derati na mene. Ne pravim se blesava, ja to nisam vidjela ni čula. Sad imam pravo i ja nešto reći ako sam te slušala: vjerujem samo onomu što vidim na svoje oči i čujem na svoje uši, iznimka je samo Bog - rekla je dok se Josip i nije baš složio s njezinim mišljenjem.