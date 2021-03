Bračna idila nekadašnjeg poznatog para - bivše hrvatske kraljice Ive Radić i bivše nogometne zvijezde Boška Balabana službeno je završila u lipnju 2019. (iako su se javno razišli dvije godine ranije), no zajednički problemi i dalje ih slijede.

Dugo se priča o financijskim krizama bivših Balabanovih, no ove godine ti problemi stigli su na naplatu. Zbog dugova su im nekretnine stavljene na bubanj.

Naime, na javnoj dražbi 9. veljače ove godine prodavao se stan od 62,7 kvadrata (iako se tereti ukupno 83 kvadrata, u što se uračunavaju podrum i parkirno mjesto) na zagrebačkim Gračanima, na adresi na kojoj je prijavljena Iva Radić Balaban. Prema podacima katastra, taj stan glasi na njezina bivšeg supruga Boška Balabana. Prema našim podacima, na ovaj način pokušava se podmiriti Karlovačka banka.

Fina je, naime, u ožujku pozvala Karlovačku banku, koja je ovršila nekretninu Balabanovih, da plati 1400 kuna predujma za elektroničku javnu dražbu. Uz to, Boško Balaban dobio je ovrhu od Zagrebačkog Holdinga za 266,43 kune duga (s kamatama 57,31 kuna) zbog neplaćanja računa Čistoće, i to na adresi stana u Gračanima, koji je na bubnju. Nisu to jedini računi koje Balaban nije plaćao. Sjećamo se da ga je Iva tražila da plati 6432,96 kuna pričuve za stan na istoj adresi koje nisu bile podmirene od 1. kolovoza 2016. do 1. rujna 2019.

Osim toga, u posjedu smo rješenja pulskog suda koji je u studenom 2020. izdao rješenje nastavka ovršnog postupka, kako pišu, 'u odnosu na novog suvlasnika nekretnina koje su predmet ovrhe, i to u odnosu na Ivu Radić Balaban'. U tom rješenju navodi se da Iva živi na istoj adresi kao što je stan koji je bio 9. veljače na javnoj dražbi. U ovom slučaju ovrhovoditelj je Privredna banka. No Iva nam kaže da ovrhe i dugovi nemaju veze s njom i njezinim nekretninama.

- Nije točno da stan na mojem imenu ima veze s tim. Apsolutno nema veze ni s čim. Možda je stan od Boška, to morate njega pitati - kaže nam Iva. Na pitanje je li slučajno da imaju dva stana na istoj adresi jer se u dokumentima navodi ona i adresa stana koji je na bubnju, pa da nije tu neka zabuna, kaže: 'Ne, moj stan s tim nema nikakve veze'. Koliko i za što su onda dužni te im terete nekretnine u Istri te koje i koliko pitali smo Ivu.

- Isto nema veze. Ja za nekretninu u Istri uredno plaćam kredit i nemam nikakvih problema. Razgovarate s Ivom, a ne s Boškom, pa njega pitajte - odgovara nam Iva. Na društvenim mrežama znala se pohvaliti kućom s bazenom u Istri koju nesebično dijeli s prijateljima. No prema njezinim riječima, ta nekretnina nije ovršena. Kakvi to dugovi muče Balabane da ih se sudskim putem tjera na prisilnu isplatu, koliko nekretnina im je zbog toga ugroženo ili već prodano, pokušali smo doznati od Boška Balabana. Uzalud. Ne javlja se. Od 2017. Iva sama podiže njihovih troje djece. Kako se kao samohrana majka nosi sa svime kaže nam: 'Odlično, hvala na pitanju'.

Medijima je lani ispričala kako njezina najstarija kći odlazi na studij u Pariz te da od razvoda za svoje dvije kćeri i sina brine samostalno. Mlađa djeca idu u školu koju polazi i Severinin sin, a to je još samo jedna njihova poveznica jer je poznato da su Iva i Severina bliske prijateljice. Nerijetko su obožavatelje na društvenim mrežama častile zajedničkim fotografijama. Iva je, naravno, bila i na Severininoj svadbi, koji će njezin bivši suprug pamtiti po dolasku na hitan bolnički prijam. Naime, večer prije svadbenog slavlja Boško je Ivu izveo na večeru te je potom sam izašao u noćni klub, gdje se u toaletu posvađao s gostima. Razbijenog nosa morao je tražiti liječničku pomoć. Za Balabanove ni 2015. nije bila obećana godina jer su im opljačkali stan koji je sad na bubnju. Provalnici su odnijeli nakit za koji se pisalo da je mogao biti vredniji od milijun kuna. Iste godine, nekoliko mjeseci ranije, Jutarnji je pisao da Balabanovoj kući vrijednoj 3,5 milijuna kuna u Wickerhauserovoj ulici na zagrebačkoj Šalati prijeti ovrha. Balaban je tad tvrdio da je riječ o nekom drugom Balabanu, ali nije objasnio kako to da je navodni neki drugi Balaban prijavljen na istoj adresi na kojoj je prijavljena i supruga Iva onog pravog Balabana.

Posjet zainteresiranih kupaca za Balabanovu kuću u pratnji sudskog ovršitelja bio je zakazan za 29. listopada 2015. Dotična adresa inače ima neslavnu povijest otkako je na parkiralištu 1. prosinca 2007. nepoznati snajperist s dva hica u glavu ubio Davora Zečevića, poznatog kao jednog od optuženih u neslavnom procesu protiv tzv. zločinačke organizacije. Boško Balaban je tad čak bio i očevidac ubojstva. Začuo je zvuk poput petarde i bljesak iz šume točno preko puta zgrade dok je razgovarao sa Zečevićevom djevojkom.

A Bošku Balabanu, čini se, nije išao ni privatan biznis. Prije četiri godine Trgovački sud u Bjelovaru donio je rješenje o zaključivanju stečaj BB Management & Consulting d.o.o, konzultantske tvrtke poznatog nogometaša i bivšeg hrvatskog reprezentativca. Tvrtka je bila opterećena s oko 25.000 kuna duga, a 2018. brisana je iz Sudskog registra. Osam godina ranije izbrisana mu je i građevinska tvrtka Partner projekt. Za razliku od Boška, Ivi posao cvjeta. Vlasnica je modnog portala Journal, koji je jedan od prestižnijih modnih portala u državi.