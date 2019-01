Blaće se popiškila na Svizca, a Gotovčeva prevara bila je javna

Ljudi su u prošlosti postajali poznati i slavni na račun svojega talenta. Dolaskom reality emisija to se sve promijenilo. Odjednom je za slavu bilo dovoljno pojaviti se na televiziji. Ali kako isplivati u moru kandidata? Pa, naravno, skandalima. Publika na televiziji ne želi gledati obične, normalne, pristojne ljude. To, kako bi rekli Amerikanci, jednostavno nije dobra televizija. Seks, golotinja, svađe i prevare sastojci su provjerenog recepta za što dulji ostanak u showu i nekakvu karijeru nakon toga. Pa i ako te publika mrzi, što to ima veze?! Za tebe svi znaju, o tebi se piše, ti odjednom spadaš u medijski prostor, misao je vodilja većine kandidata. U petom nastavku serijala donosimo priče o kandidatima reality showova koji su profitirali i postali popularni na račun toga.

Tko bi mogao i pomisliti da će tad anonimna Šibenčanka, koja se pomokrila pred kamerama sustanaru Alenu Maciniću (39) za vrat, postati voditeljica jednog te producentica drugog popularnog reality showa!? Antonija Blaće (39) radila je u kafiću, a kad se prijavljivala u prvu sezonu 'Big Brothera' 2004. godine, nije ni slutila što je čeka u BB kući.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Pa kad sam se na ‘Big Brother’ prijavljivala, zamišljala sam da ćemo ući u neku kuću koja je još nedovršena, da ćemo sami morati složiti kuhinju, zaraditi za namještaj, za osnovne stvari... - priznala je nekoliko godina nakon showa u kojem je ispala osma, odnosno nakon 91 dana.

Foto: privatni album

Iako nije osvojila milijun kuna kao pobjednik Saša Tkalčević (46), moglo bi se reći da je od showa profitirala puno više. Šuškalo se kako po snimanju Blaće zaradi i do 1000 eura neto. Saša je otvorio salon za tetoviranje, no nije dugo potrajao. Danas s obitelji živi u Švedskoj, a Antoniji je nekoliko mjeseci nakon završetka prve sezone na stol došla poslovna ponuda koju nije mogla odbiti - da postane voditeljica showa u kojem je i sama sudjelovala.

Osvojila je simpatije gledatelja svojom osobnošću i veselom naravi te prirodnim pristupom. Ni javno mokrenje, za koje i nije bila kriva jer je na vrijeme Svisca upozorila da je spusti, nije bilo prepreka produkciji da je izabere za voditeljicu showa. Ležeran pristup forsirala je i u novoj ulozi te se dobro snašla.

Foto: privatni album

- Laspusi? A joj, da, jezik mi se da spetljati. Inače, iznenadili biste se koliko privatno mogu šutjeti, koliko ne volim razgovarati ne telefon - objasnila je Blaće poneki lapsus koji joj se potkrade u emisijama uživo.

Foto: privatni album

Na 'Big Brother' su joj se nadovezale mnoge voditeljske uloge, od kulinarskih do talent showova, a jedina je na svijetu koja je vodila franšize 'Big Brother' i 'Hrvatska traži zvijezdu', naše inačice 'Pop Idola'.

Svizac je podigao, a ona se popiškila

U toj prvoj sezoni ukućani su se dobro slagali, a najviše su voljeli tulumariti. Blaće je bila jedna od najpopularnijih u showu, kao i Alen Macinić Svizac. Ponesen trenutkom, u jednom ju je času podignuo na ramena. Antonija ga je zamolila da je spusti 'jer mora piškiti', ali nije ju poslušao.

- Bili smo baš super ekipa, zabavljali smo se - komentirala je nakon izlaska.

'Kolegica' iz showa u srpskoj verziji, Soraja Vučelić (32), također se proslavila i profitirala kad se 2011. prijavila u tamošnji 'Big Brother' te završila peta. Rođena Kninjanka imala je teško djetinjstvo. Odrastala je bez oca, a majka ju nije mogla uzdržavati te ju je dala u dom, gdje ju je redovito posjećivala.

Nakon završetka osnovne škole izvukla ju je iz doma i živjeli su kod rodbine. Ubrzo joj je majka preminula, a od novca koji je naslijedila povećala je grudi, tad na trojku.

Foto: Privatna arhiva

- Iznenada sam dobila ponudu za ‘Big Brother’ i ušla sam u BB kuću. Prioritet mi je bio da dobro zaradim i još bolje prođem u svijetu modelinga - objasnila je kasnije. U tome je i uspjela. Zaredali su se nastupi u raznim spotovima pjevača, svi beogradski klubovi koji drže do sebe plaćali su joj gostovanja, slikala se za Playboy i postala zaštitno lice nekih brendova.

Foto: Instagram/orijent

Tvrdi da je završila psihologiju na beogradskom Filozofskom fakultetu, iako na toj instituciji nikad nisu čuli za nju, barem ne za Soraju studenticu. Ako već nije na fakultetu, puno je vremena posvetila plastičnim operacijama.

- Nemam problem priznati što je na meni umjetno jer je toliko očito. Povećala sam grudi i usne, radila sam zube i redovito idem na tretmane lica - rekla je.Nije joj problem ni priznati koliko je otprilike potrošila na svoj umjetni izgled jer, kako kaže, operira se za svoju lovu. I vjerojatno će još pod nož.

- Koliko sam potrošila na operacije? Pa onoliko koliko je stajao moj džip koji su mi zapalili u Crnoj Gori - odgovorila je jednom prilikom Soraja. Džip koji joj je navodno kupio albanski biznismen vrijedi 75.000 eura, odnosno 560.000 kuna.

Foto: Privatna arhiva

Soraja je u međuvremenu postala i suvlasnica casina u Beogradu. Svega toga vjerojatno i ne bi bilo da nije bilo “poguranaca” koji su joj donijeli reality showovi, samo u 'Big Brotheru' je bila triput, i popularnost koju je tamo stekla. Imala je kuću otprije u Crnoj Gori, a s prvim zaradama u showovima u kojima je bila počela ju je polako renovirati.

Foto: Instagram/orijent

- Tu smo kuću počeli iznajmljivati tijekom cijele godine, postala sam i suvlasnica beogradskog casina, a uvijek budu i neka kampanja te gostovanje po klubovima - objasnila je svoj bankovni račun Soraja, koji joj omogućuje da razmišlja o preseljenju u Monaco.

Pioniri obiteljskog reality showa bio su 'Dvornikovi', prikazivani 2006. godine. U epizodama od 45 minuta prikazivan je život obitelji preminulog pjevača. Supruga Danijela, kći Ella i pas uz Dinu su akteri koji su samo potvrdili dojam jedne osebujne obitelji. Kralj funka oduvijek je bio otvoren, a takav je bio i pred kamerama, što je uvelike veselilo gledatelje.

- Ne doživljavam ga kao tatu, nego više kao brata. Ponaša se djetinjastije od mene. Stalno igra playstation, spava, jede i praktički vegetira po kući. Tak’ da ga zapravo i ne doživljavam - rekla je jednom Ella, a tako je bilo i u 'Dvornikovima'.

Epizode su režirane, a sa snimanja postoje pregršt dogodovština. Tako su, primjerice, snimali na Sljemenu, a Dino je tad valjda prvi put u životu stao na skije. Krenuo je, ali je na prvoj nizbrdici odustao.

Foto: Screenshot 24sata

Počeo se pješice verati uz brdo, što je zabranjeno, pa mu je prišao policajac na skijama. Ukorio ga je i udaljio sa skijališta. Dvornikovima nije trebala popularnost takve vrste, no show je vjerojatno podosta popravio kućni budžet.

U jednoj od epizoda Danijela prigovara Dini da ništa ne radi te da im se to odražava na financije i da mu je krajnje vrijeme da napravi neku novu pjesmu.

Foto: Screenshot 24sata

- Nije trenutak za napad - odgovorio je Dino i posvetio se kompjutorskim igricama. Ipak, ubrzo se primio posla i počeo raditi na novom albumu. Opet je tad pomislio da Danijela ne cijeni dovoljno rad glazbenika pa ju je nagovarao da otpjeva 'Skalinadu' kako bi se uvjerio u njezin pjevački talent.

Foto: Screenshot 24sata

Honorar za snimanje nikad nije otkriven, no sigurno nije mali ako je istina ono što se šuškalo, a to je da je Siniša Vuco za dan snimanja u Big Brother kući dobivao po 30.000 kuna. Dugo su raznim skadalima medijski prostor punili Simona i Ante Gotovac. Dobili su svoj reality show “Gotovčevi”, a za šest mjeseci snimanja dobili su navodno 60.000 eura.

U njemu su se svađali, psovali, mirili i ljubili. No zadnjih dana snimanja nije im bilo lako. Reality je prikazivao svakodnevni život poduzetnika Ante, po zanimanju ložača kotlova, te supruge mu Simone. Ona je saznala kako ju je Ante navodno prevario s nekoliko djevojaka te tvrdila kako im je pričao da je s njom jer mu je izvor zarade i da bude popularan.

- Vjenčani prsten sam bacila u smeće i ništa više ne osjećam prema Anti. Naša ljubav je odavno umrla, a ovo je samo održavanje braka radi reality showa ‘Gotovčevi’ koji moramo snimiti do kraja kako ne bismo plaćali penale, a taj novac nemam - iskrena je bila Simona.