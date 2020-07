Reality zamijenile 'pornićima': Josipu fotkaju frendice, a Avine uratke gledaju i njeni najmiliji

Karimović je bila u showu ‘Ženim sina’, Sabina Santl u ‘Big Brotheru’, Karabatić posvuda, Ena u ‘Ljepoticama i genijalcima’, a sad su sve na OnlyFansu... Odlično 'posluju' i ono što je najbitnije - uživaju

<p>Kad je 2018. <strong>Leonid Radvinsky</strong> kupio web stranicu OnlyFans, imao je jedan cilj. Postati jaki igrač na porno tržištu. Princip stranice je jednostavan. Ljudi postavljaju golišavi sadržaj, koje onda njihovi “fanovi” kupuju za određeni iznos. I posao je eksplodirao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ena obožava objavljivati provokativne fotografije</strong></p><p>Prema podacima iz 2020. godine, na stranici je bilo registrirano 25 milijuna ljudi, od kojih 450.000 tisuća “kreira” sadržaj. Svojim su “kreatorima”, kako navode, sveukupno isplatili 725 mil. dolara. A među onima koji žele dio toga kolača ima i Hrvatica. Većina je nepoznatih, ali na ovom servisu smo pronašli i četiri dame koje su sudjelovale u domaćim reality emisijama.</p><p>To su redom: <strong>Josipa Karimović</strong> (24), koja je sudjelovala u “Ženim sina” i “Parovima”, <strong>Sabina Santl</strong> (36) iz “Big Brothera”, tu je i <strong>Ava Karabatić </strong>(32), koja je bila u više-manje svim reality emisijama te<strong> Ena Friedrich</strong> (34) iz “Ljepotica i genijalaca”. Pristale su na razgovore.</p><p>- Moje prijateljice, ako je potrebno, fotografiraju me za OnlyFans. U početku nisu baš bili optimistični, ali kad su vidjeli da sam sretna i radim posao koji volim, sve su me više podržavali. Obitelj je također upućena u to što radim. Osoba koja se pretplati za 100 kuna može vidjeti necenzurirane snimke i fotke koje vide svi pretplaćeni. To su većinom, kako ja kažem, ‘light snimke’, a ako žele pogledati nešto više, to šaljem privatno. Cijena varira, ali jedan video je oko 350 kuna. Jako se dobro zarađuje ako se trudiš i ako si aktivan - kaže nam Josipa, koja najviše voli objavljivati svoje grudi.</p><p>A je li i Ava zadovoljna?</p><p>- Itekako. Ali to nije porno, nego senzualni sadržaj - kaže Ava i nastavlja:</p><p>- Najviše fotkam grudi, ali ima onih koji imaju fetiš na moja stopala pa onda moram i njih 'zadovoljiti'. Obitelj i prijatelji znaju za to. Ponekad i bace oko, podržavaju me.</p><p>Eni su nedavno ukrali jednu snimku na kojoj se seksa sa svojim partnerom.</p><p>- To je osveta, a ja tako gubim novac - rekla nam je Ena, koja je sretna s ovim poslom. A iako za njezin “hobi” zna, partner Sabine ne želi se snimati:</p><p>- On je poslovni čovjek. Ja volim biti gola i ne vidim ništa loše u tome.</p><p>Jedna od najpoznatijih srpskih starleta, <strong>Anđela Arnautović</strong> (28), bivša je pornografska glumica, foto model, plesačica i reperica. Umjetničko ime joj je <strong>Anđela Veštica</strong>, a i ona objavljuje svoje video i foto uratke na spomenutoj stranici. Otkrila je da preko stranice OnlyFans, na kojoj se skida za fanove koji se moraju pretplatiti da bi vidjeli golišavi sadržaj, zarađuje 40.000 eura mjesečno, odnosno oko 300.000 kuna.</p><p>- A kad mi kažu 'Što se sramotiš za 10 eura?' ha ha ha - napisala je na društvenoj mreži i tako 'hejterima' dala do znanja da zarađuje mnogo više nego što su ljudi mislili.</p><p> </p>