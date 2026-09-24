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SERIJA 'MONSTER'

Rebecca Hall otkrila što se sve događalo na setu serije o okrutnoj ubojici iz 19. stoljeća

Piše Magdalena Mucić,
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Rebecca Hall otkrila što se sve događalo na setu serije o okrutnoj ubojici iz 19. stoljeća
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PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell
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Glumačka ekipa serije 'Monster: The Lizzie Borden Story' pronašla je mnogo razloga za smijeh unatoč mračnoj temi kojom se serija bavi

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Glumačka ekipa serije 'Monster: The Lizzie Borden Story' pronašla je mnogo razloga za smijeh unatoč mračnoj temi kojom se serija bavi - zloglasnom ženom iz Massachusettsa kojoj se 1892. godine sudilo zbog ubojstva oca i maćehe, no na kraju je oslobođena. Kako sezona odmiče, serija se bavi i pričama grofice Elizabeth Báthory te serijske ubojice Aileen Wuornos.

WireImage
Foto: WireImage

Rebecca Hall, koja glumi Lizzijinu maćehu Abby Borden, ispričala je za People kako su se tijekom snimanja odlično zabavljali.
- Na setu je bilo puno smijeha. Bili smo spremni ozbiljno se posvetiti scenama kada je to bilo potrebno, ali uglavnom smo shvaćali da stvaramo nešto s tom otkačenom, punk-rock energijom. Mislim da nam je to bilo vrlo oslobađajuće i zabavno, kaže Hall. 

Charlie Hunnam, koji glumi Lizzijina oca Andrewa Bordena, ranije je za People rekao da je 'The Lizzie Borden Story' nešto luđa, teatralnija i komičnija od prethodne sezone, u kojoj je glumio Ed Geina. Hall se slaže s njim te objašnjava da je upravo specifičan stil ove sezone snimanje učinio zabavnim.

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- Nije bilo ničega što bi nas pretjerano uznemiravalo. Ton je vrlo naglašen i stiliziran na mnogo načina. Jednostavno sam uživala. Bilo mi je jako zabavno, a tako je bilo i svima ostalima, kaže glumica i dodaje da je jedva čekala ponovno surađivati s Ryanom Murphyjem nakon što je pročitala opis svog lika.

- Bilo je to nešto što nikada prije nisam radila. Abby Borden, kakvu su osmislili Ian Brennan i Ryan Murphy, ekstreman je lik, i mislim da nema puno veze s povijesnom stvarnošću. Sviđa mi se što je istodobno zastrašujuća, oličenje zle maćehe, ali i vrlo duhovita i složena.

Foto: Netflix

Abby je na početku serije prikazana kao okrutna Lizijina maćeha čije je neprestano kritiziranje i ponižavanje guraju prema nezamislivom činu. No kako serija ulazi dublje u njezinu prošlost, gledatelji upoznaju puno složeniji lik.

- Ona je tip osobnosti koji zahtijeva puno pažnje. Ima tu energiju osobe koja želi biti glavna. Želi moć, a zapravo je uopće nema jer je žena, živi u malom gradu i u vremenu kada za nju nema baš nikakvih mogućnosti. Zarobljena je u užasnom braku, prisiljena je brinuti se o djeci koja nisu njezina i dosađuje se. Nema načina da usmjeri svu tu energiju. Sve se to pretvara u okrutnost jer je to način da ima određenu moć nad ljudima koji je imaju manje od nje i da se nosi s dosadom. Zabavlja se okrutnošću. objašnjava glumica. U seriji je Abby okrutna prema Lizzie, no njen odnos s glumicom Ellom Beatty potpuno je drugačiji. 

- Bilo nam je jako zabavno na setu. Puno smo se smijale. Vrlo brzo smo postale dobre prijateljice, kaže Hall. 

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