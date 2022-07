Redatelj Dejan Šorak u studiju 24 sata: Erotske scene nekoć su nosile žestoke političke poruke

Dejan Šorak, redatelj, scenarist i književnik, u studiju 24sata govori o Pulskom filmskom festivalu, hrvatskoj kinematografiji i svom novom romanu: Erotske scene nekoć su nosile žestoke političke poruke.

- Da mogu, ja bih odmah ukinuo pulski festival. Kada sam vidio ovu pulsku Arenu, onda su me obuzeli proturječni, žestoki osjećaji. Osjećaji jeze i krasote. Kada je tamo igrala moja "Mala pljačka vlaka" ja sam bio ranjen u oko, završio sam na Rebru. Došao je dan kada će biti prikazan u Areni, ja sam otišao prošetati i u parku sam sreo kolegu parku koji mi je rekao "Kiša samo što nije pala", a do tada je bilo sunčano. Projekcija je prekinuta a sve je prebačeno na drugo mjesto - prisjetio se Šorak. Film je kasnije bio prepoznat kod publike.

- Film je dobio najveću ocjenu publike Zlatna vrata pule, nagradu publike, i kada god vidim arenu ja se sjetim svoje rečenice, starijeg kolege: Pulska arena je protuprirodni blud nad filmom". Taj prostor služi samo za nekoga probosti, za gladijatorske borbe, sve je protiv filma. Nekada su imali filmovi više smisla, bili su crown pleaseri, nekad je bilo ludilo, ljudi su visili po stupovima, ali sve je to skupa prestalo biti. Film više nije nešto što je nekad bio, svijet se promijenio, film je bio svečanost i radost, šarm i čarolija bez kojeg se nije moglo zamisliti otvaranje festivala. Poput vatrometa, nezamislivo.

Kaže kako nikada nije bio suočen s time da treba nešto cenzurirati ili mijenjati, posebno kod filma Oficir s ružom.

- Oficir s ružom je jedva prošla kod komisije, jer uvijek je to netko čitao. Od pet članova komisije, njih četiri nisu htjeli pustiti film, za taj film je bila jedino profesorica Tena Martinić. Bila je ugledna profesorica na filozofskom fak i on joj se jako svidio. Zaprijetila je da će napustiti komisiju i da će to biti veliki skandal - pojasnio je.

Šorak je 30 godina kasnije sreo profesoricu koja mu je otkrila zbog čega je komisija bila protiv njegovog filma.

- Zanimalo me jesu li to bili politički razlozi, a ona je rekla da nisu. Svako je imao svoga kojem je morao dati glas, nije tu bilo nikakve politike. Sve je isto kao i danas.

- Neki članovi umjetničkog saveza Jadran filma, a to je bio šarmantni paradoks onog vremena da je u službenoj cenzuri koja se nije tako zvala već komisija za pregled filmova da su sjedili doktori, profesori, umjetnici koji nikad nisu zabranili niti jedan film. U umjetničkim savezima sjedili su politički policajci. Jedan od njih je napao moj film, ali to nije prošlo - priča Šorak.

Prisjetio se i kritike koje je dobio tada.

- Zaprepastilo me kad je novinar i veliki intelektualac Živko Kustić napisao da je to prvi film koji je prikazao partizanske zločine. Ja sam nakon 25 godina pogledao vlastit film i ja sam se tad smrznuo nad onime nad čime nisam kada sam taj film radio. Isti osloboditelji koji na početku filma oslobađaju Zagreb i pjevaju "Gdje narodna vojska prođe, sretna će se zemlja zvati" kasnije hvataju nedužne građane i osuđuju ih na smrt. Ja tada nisam o tome mislio niti išta osjetio - sjeća se.

