Redatelj filma 'Yugo ide u Ameriku': 'U jugiću smo imali sudar s policijom, drhtali smo...'

Pod zvjezdanim nebom Ljetne pozornice Tuškanac bila je zagrebačka premijera filma 'Yugo ide u Ameriku'. Film prati putovanje od New Yorka do Los Angelesa, dugo više od 10.000 kilometara, u automobilu koji je za generacije s ovih prostora mnogo više od običnog prijevoznog sredstva.

On je bio jednostavan, jeftin, ali i često nepredvidljiv, pa je baš zato ostao duboko urezan u sjećanje mnogih. Za neke je to automobil iz djetinjstva, za druge prvi susret s vožnjom, a za treće zvuk motora, miris stare unutrašnjosti i prizor prtljažnika prepunog stvari prije odlaska na more.

Mlada ekipa tijekom 50 dana putovanja Amerikom snimila je čak 90 sati materijala, a konačna verzija filma traje 87 minuta. Redatelj filma, Filip Grujić, govori kako nikad nije vozio Yugo više od nekoliko kilometara te je za njega taj automobil zapravo misterij.

- To znači da 88 sati snimljenog materijala postoji, a možda još 50 dana putovanja ostaje samo u našim glavama - rekao je redatelj Grujić.

Jedna od takvih priča je ona već s kraja putovanja, kad se ekipa upustila u ilegalnu avanturu vožnje Yugom po suhom koritu kao u popularnoj videoigri GTA, pri čemu su se susreli s policijom te s njom čak i imali sudar.

- Dok nas je policija obilazila, meni je noga počela drhtati i Yugo je samo krenuo i sudario se s policijskim autom. Ivana Finci imala je neku zavrzlamu s dokumentima i ona se užasno preplašila te pobjegla u obližnji McDonald's. Ja sam mislio da sam gotov kad su policajci počeli izlaziti iz automobila, a oni su nam se ispričali misleći da su oni udarili u nas. Mislim da je to bio prvi sudar Yuga i policijskog automobila u povijesti - prepričao nam je Grujić.

On i Aleksa Borković upoznali su se tek dva mjeseca prije odlaska u Ameriku, pa se tako ovo putovanje, na kojem ih je popularni Yugo iznenađivao novim i novim kvarovima, pretvorio u stvaranje novih prijateljstava.

- Mi nismo znali jedan za drugog. Upoznali smo se svega dva mjeseca prije odlaska u Ameriku, a sve te avanture i priče koje su nam se dogodile na putovanju zapravo su nas povezale i zbližile. Kako se približavao kraj puta, svi smo bili tužni - rekao je Borković.

Za zvuk filma bio je zadužen Tihomir Vrbanec, član hrvatske ekipe. Tijekom snimanja nisu zabilježeni svi karakteristični zvukovi automobila, neke su morali naknadno pronaći i rekonstruirati, poput paljenja motora i zvuka brisača, a za što Vrbanec nije koristio lažne zvukove.

- Mislim da bi svatko s Balkana prepoznao što je pravi zvuk Yuga a što lažni - rekao je Vrbanec