Redatelj holivudskog hita: 'Doveo sam Super Marija na Pašman, otok mog oca...'

Moj otac je uvijek htio da budem vodoinstalater ili električar. Kao imigrant razmišljao je praktično, da će ta dva zanimanja uvijek biti tražena i dobro plaćena. Ma kakav film, crtani, režija...?! Tati je sve to bilo super, ali mu je bilo bitno da imam, kako je to on uvijek govorio, pravi posao, rekao nam je na početku razgovora američki redatelj Michael Jelenic (44).

Njegov film "Super Mario" obara sve rekorde. A i glavni lik je zapravo - vodoinstalater. Baš kako je Jelenicev tata priželjkivao. Režirao ga je s dugogodišnjim umjetničkim partnerom Aaronom Horvathom, jedan je od najgledanijih filmova ove godine, sa zaradom većom od 1,3 milijarde dolara. Ovih dana Jelenic s obitelji boravi na Pašmanu, na kojemu mu je rođen pokojni tata Albert, a mama Miranda, iako rođena u Americi, korijene vuče s Ugljana. S njim smo razgovarali netom prije pašmanske premijere "Super Marija", koju je jedva dočekao, iako mu otac to nije doživio. No uz njegovu obitelj doputovala je i mama.

Foto: dino stanin/pixsell

- Presretan sam zbog broja ljudi koji su došli. Baš smo htjeli da se 'Super Mario' ovdje prikaže, iako imam malu tremu. Nadam se da će im se film svidjeti i da nitko neće otići - priznao nam je Jelenic prije prikazivanja filma u četvrtak navečer.

Američki Hrvat karijeru je počeo u sitcomima, a dogurao je do toga da njegov "Super Mario" bude dosad najuspješniji film u ovoj godini. Ležerno odjeven i u japankama, nije imao nikakvih posebnih zahtjeva, s posjetiteljima ljetnoga kina pod vedrim nebom sjedio je na drvenoj klupi.

Foto: PROMO

- Prepoznaju me jer su znali da ću doći. Jako mi puno ovo znači. Nisam na Pašmanu svako ljeto, ali jesam svako drugo, koliko mi prilike dopuštaju. Puno je posla, pa ću ovdje biti samo nekoliko dana, a onda idem u Pariz. No ne bih propustio ovo ni za što na svijetu. Zaista mi je bila želja da se film prikaže ovdje, iako Pašman zapravo nema kino. Ali i ovako, na igralištu, sasvim je dobro. Ovo je mala zajednica koja se bori za opstanak, ni moj otac nije bio iznimka kad je otišao - govori Jelenic, kojeg slava nije promijenila.

Na projekciji je bilo najviše, očekivano, djece, i to njih 200-tinjak, pristigli su sa svih strana otoka.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/

- Oduvijek sam znao da ću raditi nešto vezano za film i televiziju. Dolazim iz San Pedra, koji ima veliku hrvatsku zajednicu i velika većina ljudi ondje se bavila poslovima vezanima za ribarstvo, a vrlo malo umjetnošću. Moj izbor sve je iznenadio, a tek uspjeh...

Sad su svi ponosni na mene jer znaju koliko je bilo teško i koliko sam napredovao od početka karijere - govori Jelenic, kojem je inspiracija za film zapravo bila videoigra “Super Mario”, koja je bila veliki hit osamdesetih i u kojoj je glavni junak morao juriti i skakati kroz mnoge prepreke s bratom Luigijem.

- Godinama smo imali tu ideju i na kraju smo je uspjeli realizirati. Super Mario je bio idealan jer je dobričina, možete gledati s djecom i on doista nema nikakve zle namjere ni agresije u sebi. To je bila ideja i vrlo mi je drago da je zapravo ovako uspješna jer je Super Mario to zaslužio. Ipak je to kultna videoigra iz prošlog stoljeća - objašnjava Jelenic, koji se često u svojim djelima inspirira Pašmanom. I u projektu “Teen Titans Go!” baš ovaj otok bio je jedno od mjesta radnje.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/

- Kratko sam ovdje na Pašmanu, ali me veseli da sam barem ovdje nakon svih premijera doživio ljude koji su dio mojeg identiteta. Sljedeći izazov mi je animirani film ‘Obitelj Kremenko’. Naravno, predložak je prema istoimenoj TV seriji - dodaje. 

Sljedeći izazov Jelenicu je ‘Obitelj Kremenko’

Presretan sam zbog broja ljudi koji su došli. Jako mi puno ovo znači, ne bih to propustio ni za što na svijetu, kaže redatelj kinohita ‘Super Mario’, koji je s 200-tinjak djece koja su došla gledati njegov film na igralište sjedio u publici. Idući izazov mu je, dodaje, ‘Obitelj Kremenko’.