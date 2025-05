Redatelj uspješnog filma Anora stiže na 5. Ponta Lopud Film Festival: 'To je posebno mjesto'

Američki redatelj, scenarist, producent i montažer nezavisnih filmova Sean Baker, čiji je film „Anora“ na ovogodišnjoj dodjeli Oscara osvojio pet zlatnih kipića, dolazi na 5. Ponta Lopud Film Festival, od 26. do 28. lipnja na Lopudu, najavili su u srijedu organizatori.

Baker je filmom „Anora“ ispisao povijest kao prva osoba koja je osvojila četiri Oscara za isti film - za najbolju režiju, montažu, scenarij i najbolji film. Njegovi filmovi često se bave marginaliziranim skupinama, a filmove snima dokumentaristički - na stvarnim lokacijama, a često i uz amaterske glumce kako bi zadržao autentičnost scene i narativa.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

- Ponta Lopud Film Festival je tako podcijenjeno, posebno mjesto koje podržava i ohrabruje nove glasove u svijetu filma. To je rijetka prilika koju festival iz godine u godinu omogućava – prilika da se vidi i čuje na čemu rade mladi filmaši, da razmjenjuju kreativne ideje i da se zajednički suočimo s praktičnim izazovima s kojima se neovisni filmaši susreću - istaknuo je Baker.

Njegov najnoviji i najuspješniji film „Anora“ premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je također osvojio glavnu nagradu Zlatnu palmu. Film je dobio i niz drugih nagrada i nominacija na dodjelama nagrada kao što su BAFTA i Zlatni globus.

Prije ovogodišnjeg uspjeha Baker je u krugovima neovisnog filma privukao pažnju javnosti filmovima „Tangerine“ iz 2015. godine, koji je u potpunosti snimljen iPhoneom, te „The Florida Project“ iz 2017., koji je bio nominiran za Oscara u kategoriji za najboljeg sporednog glumca.

Ponta Lopud Film Festival i ove će godine spojiti vrhunske filmske profesionalce i mlade autora, a Sean Baker bit će među predavačima koji će svoje znanje prenijeti mladim filmašima iz Hrvatske i regije.

Foto: C3396 Boesl

- Festival je zamišljen kao prostor za otvorenu razmjenu znanja i iskustava, gdje se potiče kreativnost, suradnja i razvoj novih perspektiva u filmskoj umjetnosti. Umjesto klasične festivalske užurbanosti, Ponta Lopud nudi mirniju i intimniju atmosferu u kojoj sudionici imaju priliku za stvarno povezivanje i učenje kroz direktan kontakt s renomiranim gostima, a upravo ta kombinacija vrhunskog filmskog programa i autentičnog ambijenta čini ovaj festival posebnim mjestom na europskoj festivalskoj sceni - ističu organizatori.

Ponta Lopud Film Festival održava se u sklopu Kreativne platforme Ponta Lopud, koja predstavlja tri ljetna kulturna programa. Prvi je Ponta Lopud Film Festival, od 26. do 28. lipnja, potom od 28. do 30. kolovoza slijedi Ponta Lopud Jazz festival, a program će zatvoriti književni događaj Ponta Lopud Book Bridge od 18. do 20. rujna.