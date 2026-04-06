Redatelj zaintrigirao fanove: Sydney Sweeney bi bila odličan James Bond, jako je snalažljiva

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
23
Foto: Mario Anzuoni

Admiral

Otkako se Daniel Craig (58) oprostio s ulogom James Bonda u filmu 'No Time To Die', špekulacije o tome tko će postati novi agent 007 ne prestaje. Iako su se do sada spominjala većinom muška imena, sada je iz svijeta Hollywooda stigao neobičan i neočekivan prijedlog.

Redatelj Paul Feig rekao je kako bi odličan izbor za tu ulogu bila - Sydney Sweeney (28).

Variety’s 2025 Power of Women: Los Angeles event in Beverly Hills
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Bilo je super Bond djevojaka, ali mislim da bi Sydney bila super špijunka, odlična je. Jedna je od najvrjednijih osoba koje znam, vrlo je profesionalna, pametna i snalažljiva. Mislim da bi bila dobar špijun - rekao je.

IZAZOVNE SCENE FOTO Sydney se izvija pokraj bazena i na krevetu, ide pred oltar: Pogledajte o čemu se radi
Njegove izjave brzo su postale viralne i dok ga neki ismijavaju, ima i onih koji se slažu s njim.

Stdney Sweeney does gardening in new lingerie range
Foto: SYRN / Instagram

Iako je mnogima 'sjela' ideja o Sweeney, ipak se favoriziraju neka druga imena. Među najčešće spominjanima tu je Regé-Jean Page, zvijezda serije Bridgerton. Slijedi ga Henry Cavill i Aaron Taylor-Johnson. Jedan od novijih favorita je i Jacob Elordi.

Venice, 80th Venice Film Festival 2023, Evening 6. Red Carpet Diva and Woman.
Foto: Alberto Terenghi / ipa-agency.net

Istovremeno, nagađa se i tko će otpjevati sljedeću temu za Bonda. Tako su favoriti za novog izvođača Olivia Dean i Raye, ali i Dua Lipa i Harry Styles.

ZNAMO I CIJENU FOTO Pogledajte James Bond vilu u Ražancu! Prodaje se, a oglas je teško prepričati...
FOTO Proglašena je najljepšom djevojčicom na svijetu prije 20 godina, a evo kako sad izgleda
THYLANE BLONDEAU

FOTO Proglašena je najljepšom djevojčicom na svijetu prije 20 godina, a evo kako sad izgleda

Thylane Blondeau, koja je prije 19 godina glasila kao najljepša djevojčica na svijetu, danas je manekenka besprijekornog izgleda. Nedavno je demantirala optužbe da se podvrgla estetskim zahvatima, a danas slavi 25. rođendan.
Sjećate se Klare Perko? Ljubav je tražila na selu i u Savršenom, pogledajte kako danas izgleda
SIMPATIČNA NJEMICA

Sjećate se Klare Perko? Ljubav je tražila na selu i u Savršenom, pogledajte kako danas izgleda

Prvo smo ju gledali u Gospodinu Savršenom, a u tom se showu Klara pojavila čak dvaput. Nakon toga gledali smo je u Ljubavi na selu. Ipak, ljubav tamo nije pronašla
Lana Jurčević o partneru s kojim čeka drugo dijete: 'Mijenja se sve, testiraju se granice i odnos'
RIJETKO U JAVNOSTI

Lana Jurčević o partneru s kojim čeka drugo dijete: 'Mijenja se sve, testiraju se granice i odnos'

Prije nekoliko godina je par dobio kćer Maylu Lily, a uskoro u obitelj stiže još jedno dijete. Lana je u objavi navela kako su ih sve te promjene naučile da ljubav 'nisu samo leptirići'

