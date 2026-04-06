Redatelj zaintrigirao fanove: Sydney Sweeney bi bila odličan James Bond, jako je snalažljiva

Otkako se Daniel Craig (58) oprostio s ulogom James Bonda u filmu 'No Time To Die', špekulacije o tome tko će postati novi agent 007 ne prestaje. Iako su se do sada spominjala većinom muška imena, sada je iz svijeta Hollywooda stigao neobičan i neočekivan prijedlog.

Redatelj Paul Feig rekao je kako bi odličan izbor za tu ulogu bila - Sydney Sweeney (28).

- Bilo je super Bond djevojaka, ali mislim da bi Sydney bila super špijunka, odlična je. Jedna je od najvrjednijih osoba koje znam, vrlo je profesionalna, pametna i snalažljiva. Mislim da bi bila dobar špijun - rekao je.

Njegove izjave brzo su postale viralne i dok ga neki ismijavaju, ima i onih koji se slažu s njim.

Iako je mnogima 'sjela' ideja o Sweeney, ipak se favoriziraju neka druga imena. Među najčešće spominjanima tu je Regé-Jean Page, zvijezda serije Bridgerton. Slijedi ga Henry Cavill i Aaron Taylor-Johnson. Jedan od novijih favorita je i Jacob Elordi.

Istovremeno, nagađa se i tko će otpjevati sljedeću temu za Bonda. Tako su favoriti za novog izvođača Olivia Dean i Raye, ali i Dua Lipa i Harry Styles.

