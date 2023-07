Reese je najbogatija glumica, a početak karijere joj nije bio lak: Zbog seks scene tražila dvojnicu

Reese Witherspoon (47) otkrila je da nema lijepa sjećanja na snimanje filma ‘Strah‘ iz 1996. godine, na kojem je radila s Markom Wahlbergom (52). Glumica, producentica i oskarovka, osvrnula se na scenu koju je snimila kao 19-godišnjakinja u kojoj je morala odglumiti orgazam.

- Nisam imala kontrolu nad tim - izjavila je u intervjuu za Harper‘s Bazaar, dodajući da je tražila dvojnicu

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

- U scenariju nije bilo točno napisano što će se dogoditi i zato mislim da je redatelj sam smislio tu scenu pa me na setu pitao hoću li je snimiti. Rekla sam ne, ali... - prisjetila se iskustva rada s Jamesom Foleyem i dodala da nije bilo baš sjajno.

Reese koja je tada bila jako daleko od uloga koje će joj definirati karijeru kao što su 'Plavuša s Harvarda' i 'Hod po rubu', rekla je da joj je iskustvo snimanja 'Straha' bilo rana lekcija u glumačkoj industriji.

Foto: Profimedia

- Sigurno nisam traumatizirana zbog tog iskustva, ali bilo je formativno - objasnila je glumica.

- To mi je pomoglo da shvatim gdje je moje mjesto u hijerarhiji na snimanjima, u industriji. Mislim da je to bila jedna od onih priča koje su me natjerale da poželim biti pokretač promjena, netko tko će pričati priče iz ženske perspektive umjesto iz muškog kuta - objasnila je.

Foto: Imdb

Reese je tako 2016. osnovala 'Hello Sunshine', producentsku kuću koja baš radi 'ženske priče', a među njima su uspješne serije kao što su 'Male laži', 'The Morning Show' i 'Daisy Jones & the Six'. Kasnije je 2021. godine prodala 'Hello Sunshine' medijskoj tvrtki za 900 milijuna dolara.

Iste te godine Forbes je objavio kako je upravo ona glumica s najvećom zaradom na svijetu, a ove godine došla je na listu najbogatijih žena u Americi s procijenjenom neto vrijednošću od 440 milijuna dolara.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Prema Forbesu je Reese i jedna od najplaćenijih glumica, koja je, kako oni pišu, dobila 1.2 milijuna dolara za glavnu ulogu, ali i produkciju epizoda 'The Morning Showa'. Kako piše Celebrity Net Worth, glumica je za svaki film snimljen između 2001. i 2012. zaradila najmanje 15 milijuna dolara.

Osvrnula se i na nedavni razvod od Jima Totha i o dodala kako se on razlikuje od prvog njezina razvoda s Ryanom Philippeom.

Foto: Instagram

Sada su stvari drugačije iako je bilo mnogo tračeva i nagađanja na koje nije mogla utjecati.

- Sve što sam mogla bilo je biti potpuno iskrena, i otvorena, svjesna vlastite ranjivosti. To je teško vrijeme za mene, ali sam ovaj put imala kontrolu - zaključila je Reese.