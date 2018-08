Reese Witherspoon pohvalila se dvojnicom: 'Nismo li slične?'

Upoznajte Marilee! Surađujemo godinama, bila je moja dublerica u pet filmova i sad mi pomaže u seriji 'Male laži'. Nismo li slične?, napisala je Reese Witherspoon (42) pokraj fotografije. Glumica se pohvalila svojom dvojnicom Marilee Lessley, a na slici su nosile istu plavu košulju i napravile identičnu frizuru.

Marilee je otkrila da je s poznatom glumicom surađivala na prvom filmu 'Just Like Heaven' 2005., a upoznale su se dvije godine ranije na snimanju komedije 'Plavuša s Harvarda'.

Surađivale su i u romantičnoj drami 'Water for Elephants' 2011., a Marilee je glumila i u filmovima u kojima se Reese ne pojavljuje. Lessley je igrala u hororu 'Zli anđeo' i drami 'The Last Sin Eater' iz 2007.

- Zaista izgledamo slično što su mnogi primijetili i tako je počela naša suradnja - napisala je Witherspoon. Fanovi su ranije komentirali kako Reese nevjerojatno sliči svojoj kćeri Avi Phillippe (18) te da izgledaju kao sestre, a ne majka i kći.

U jednoj od izjava za američke medije glumica je priznala kako joj se često na ulici događa da ju zamjene s Avom, ali i obrnuto. Uz nju Reese ima sina Deacona Phillippea (14), kojeg je kao i kćer dobila u braku s kolegom Ryanom Phillippeom (43).

Foto: schreenshot 433 Instagram

Reese ima i sina Tennesseeja Jamesa Totha (5) s mužem Jimom Tothom (48).